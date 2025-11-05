Zavod GO! 2025 predlaga revizijo poslovanja

»Svet Zavoda GO! 2025 predlaga ustanovitelju, to je Mestni občini Nova Gorica, da zunanja neodvisna revizijska družba izvede revizijo medijsko izpostavljenih projektov, v nadaljevanju pa še revizijo celotnega poslovanja zavoda.« Tako se glasi sklep, ki ga je včeraj na seji in po krajši razpravi soglasno potrdilo vseh osem članov sveta Zavoda GO! 2025.

»Tu gre najprej izpostavljene posle z Milanom Krajncem, pozneje pa še za kompletno revizijo poslovanja celotnega zavoda,« je po seji sveta zavoda povedal predsednik Marjan Zahar. Takšen sklep so člani potrdili potem, ko jim je vodstvo Zavoda GO! 2025 na seji podalo ustno poročilo.