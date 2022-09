Zbil električno omarico

Na Štradalti, v občini Sovodnje, nedaleč od križišča z državno cesto Gorica-Trst, se je v ponedeljek, verjetno v prvih popoldanskih urah, zgodila precej nenavadna prometna nesreča. Menda nihče ni bil ranjen, nastalo pa je, po razbitinah sodeč, precej gmotne škode na vozilu ali vozilih in na električni omarici prečrpalne postaje kanalizacijskega omrežja, ki sicer še ne obratuje. Podrobnosti o vzroku in podrobnostih nesreče ugotavljajo. Delavci družbe IRIS so škodo na električni omarici odpravili že v torek.