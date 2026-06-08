Zborovsko petje za hvaležen pogled na svet

Trenutek za meditacijo, zbranost in vrnitev k bistvenemu: to je bil sobotni večerni koncert Komornega zbora Vikra, ki je pod taktirko Petre Grassi nastopil v cerkvi sv. Andreja Apostola v Štandrežu. Dogodek z naslovom Essentia, preprosti spev hvale je bil pravo popotovanje skozi zborovsko glasbo posvečeno 800-letnici frančiškanskega reda. V ospredje so prišle duhovnost sv. Frančiška ter vrednote ponižnosti in preprostosti.

Komorni zbor Vikra, ki deluje pod okriljem Glasbene matice v Trstu, je med najbolj prepoznavnimi in nagrajenimi zborovskimi sestavi v zamejstvu in ne samo. Že od leta 2014 deluje pod taktirko dirigentke Petre Grassi in v svojih vrstah združuje tako slovenske kot italijanske pevce.

»V času, ki nas pogosto preplavlja z odvečnim, želi biti Essentia vrnitev k bistvu, h koreninam, v sožitju s frančiškanskim duhom, ki nas vabi, da na svet gledamo z novimi, ponižnimi in hvaležnimi očmi,« je Lorenzo Renosi zapisal v spremni besedi h koncertu, ki je zapolnil štandreško cerkev z ljubitelji zborovske glasbe in zvestimi spremljevalci komornega zbora Vikra.