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Zborovsko petje

Zborovsko petje za hvaležen pogled na svet

V soboto je v štandreški cerkvi sv. Andreja Apostola s koncertom v frančiškanskem duhu nastopil zbor Vikra

Erika Kosic |
Štandrež |
8. jun. 2026 | 19:57
    Zborovsko petje za hvaležen pogled na svet
    Zborovsko petje za hvaležen pogled na svet
    Zborovsko petje za hvaležen pogled na svet
    Zborovsko petje za hvaležen pogled na svet
    Zborovsko petje za hvaležen pogled na svet
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Trenutek za meditacijo, zbranost in vrnitev k bistvenemu: to je bil sobotni večerni koncert Komornega zbora Vikra, ki je pod taktirko Petre Grassi nastopil v cerkvi sv. Andreja Apostola v Štandrežu. Dogodek z naslovom Essentia, preprosti spev hvale je bil pravo popotovanje skozi zborovsko glasbo posvečeno 800-letnici frančiškanskega reda. V ospredje so prišle duhovnost sv. Frančiška ter vrednote ponižnosti in preprostosti.

Komorni zbor Vikra, ki deluje pod okriljem Glasbene matice v Trstu, je med najbolj prepoznavnimi in nagrajenimi zborovskimi sestavi v zamejstvu in ne samo. Že od leta 2014 deluje pod taktirko dirigentke Petre Grassi in v svojih vrstah združuje tako slovenske kot italijanske pevce.

»V času, ki nas pogosto preplavlja z odvečnim, želi biti Essentia vrnitev k bistvu, h koreninam, v sožitju s frančiškanskim duhom, ki nas vabi, da na svet gledamo z novimi, ponižnimi in hvaležnimi očmi,« je Lorenzo Renosi zapisal v spremni besedi h koncertu, ki je zapolnil štandreško cerkev z ljubitelji zborovske glasbe in zvestimi spremljevalci komornega zbora Vikra.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.

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