Člani odbora za ohranitev kolesarske steze na goriškem Korzu Italia so doslej zbrali že 560 podpisov, skupno jih potrebujejo 1500. Včeraj je njihov poziv pred pokrito tržnico podpisalo okrog šestdeset ljudi. Danes, 19. novembra, bodo podpise zbirali med 17. in 19. uro pred Verdijevim gledališčem v sodelovanju z gibanjem Fridays for Future, jutri pa od 9.30 dalje pred pokrito tržnico in od 15. do 18. ure na vogalu med Korzom Italia in Ulico IX agosto. Slovenska skupnost bo zbirala podpise pred Kulturnim centrom Lojze Bratuž med nocojšnjo Cecilijanko.