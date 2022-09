Združeni bodo v dveh oddelkih

V slovenske vrtce, kot pišemo v sosednjem članku, se otroci z izjemo novovpisanih vračajo od prihodnjega ponedeljka. V sklopu doberdobskega ravnateljstva se največja novost obeta v Sovodnjah, saj se bo vrtec Živ žav, ki je v zadnjih letih deloval na Vrhu, pridružil vrtcu Čira čara. Na Vrhu so vrtčevske otroke gostili od leta 2011, ko je morala sovodenjska občina iz varnostnih razlogov zapreti vrtec v Rupi. Malčke so tako preselili v sedež občinske civilne zaščite, ki pa, seveda, ni bil dokončna rešitev. V prvi liniji proti uničujočim požarom, ki so letos poleti pustošili na Krasu in povzročili precejšnjo škodo tudi na Vrhu, so bili kot znano prav prostovoljci civilne zaščite, ki potrebujejo primerne prostore. Občina je tudi zaradi tega pred časom ravnateljstvo prosila za sprostitev sedeža civilne zaščite na Vrhu, ki nujno potrebuje popravila, zaradi česar je bilo treba za otroke najti ustrezno rešitev.

Ker je število otrok v vrtcu bilo razmeroma nizko, se je rešitev našla v selitvi otrok v sovodenjski vrtec. Tu bosta še naprej delovali dve sekciji, ki jima bo sledilo pet vzgojiteljic; otrok bo skupno trideset. Na torkovem sestanku je učno osebje staršem otrok sovodenjskega in vrhovskega vrtca skupaj z ravnateljico predstavilo razloge za selitev in didaktični program za združeni vrtec. »Združili smo programa obeh vrtcev, saj se bodo sovodenjskim vzgojiteljicam pridružile tiste, ki so bile doslej na Vrhu. Starši so razumeli razmere, čeprav je jasno, da je vsaka selitev stresna,« pravi ravnateljica Sonja Klanjšček.Sedež civilne zaščite potrebuje, kot rečeno, določena popravila, s katerimi bodo izboljšali energetsko učinkovitost stavbe. Po besedah sovodenjskega župana Luce Piska naj bi stroške krili z letnim prispevkom, ki ga namenja ministrstvo za notranje zadeve. Letno gre za 50.000 evrov, s katerimi so v prejšnjih letih uredili kolesarsko stezo ob začetku vasi, letos pa zamenjali razsvetljavo na nogometnem igrišču. Kar se tiče selitve vrtca pa bo občina po novem zagotovila prevoz otrok iz ostalih vasi – Vrha, Gabrij, Rupe in Peči – v Sovodnje. Otroci, ki so doslej obiskovali vrtec na Vrhu, in njihovi sovodenjski »kolegi« pa bodo predvidoma od prihodnjega šolskega leta seveda v povsem novi stavbi, ki jo bo občina zgradila ob novi osnovni šoli. Nov vrtec je občina sicer načrtovala že pred več kot desetimi leti; že takrat so predvidevali, da ga bodo obiskovali tako otroci iz sovodenjskega kot rupenskega vrtca.