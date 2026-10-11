»Združenje staršev Romjan deluje kot velika, povezana družina«

Da sredi Laškega pojejo slovenske pesmi, prirejajo božičnico, miklavževanje in tako ohranjajo slovenske tradicije, nikakor ni samoumevno. »Od začetka je bilo težko razumeti, ali bo obrodilo sadove,« pravi nekdanja predsednica Združenja staršev Romjan Damiana Kobal. O tem danes ni dvoma. »Skozi vrtec, šolo, združenje staršev in zbor je v teh tridesetih letih šlo na tisoče in tisoče staršev, mladih in otrok. Mnogi od teh imajo sedaj že svoje otroke,« pravi sogovornica.

Prav v Romjanu bo danes vladalo posebno praznično vzdušje. Praznovali bodo namreč tako trideset let od ustanovitve Združenja staršev Romjan kot petindvajset let zbora Ensemble Romjan, ki se je rodil v okviru združenja. Izkoristili smo priložnost in s častno predsednico Damiano Kobal pokukali v preteklost ter se pogovorili o samih zametkih združenja in o njegovi zgodovini. S sedanjo predsednico društva Saro Raccovelli pa je beseda stekla o trenutnih izzivih društva, o programu ob obletnici ter o željah v prihodnosti.

Dobivali so se po domovih

Združenje staršev iz Romjana je nastalo iz vizije in nepopustljive volje družin, ki so po zaprtju slovenskih šol v Ronkah in Tržiču sredi 20. stoletja znova utrle pot slovenskemu pouku. Začelo se je skromno, z odprtjem slovenskega vrtca leta 1979 in prvimi sedmimi osnovnošolci leto kasneje, ter z neusahljivo zagnanostjo staršev, ki so s kombiji vsako jutro vozili otroke iz desetih občin celotnega mandamenta. »Slovenci so bili prisotni, vendar so bili zelo razkropljeni,« razlaga Damiana Kobal.

Leta 1996 se je ta močna skupnost formalno oblikovala v odbor, pravzaprav združenje, katerega člani so se začetno srečevali kar po domovih. »Cilj vsega tega je bil, da bi bilo združenje nekak vezni člen med šolo, starši in teritorijem. Člen, ki bi otrokom nudil priložnosti, da slovenski jezik uporabljajo tudi izven razreda. Zato je prirejal in še prireja razne dejavnosti: od delavnic, do srečanj, gledaliških abonmajev, dogodkov v sodelovanju z glasbenimi šolami, prešole, izletov,« pravi Damiana Kobal. V letih so se znotraj združenja stkale vezi, ki trajajo še danes. »Združenje deluje kot velika, povezana družina,« razlaga sogovornica.

Na nekem sicer šolskem izletu, maja 2001, na katerem je bilo veliko Slovencev, ki so začeli peti, se je porodila želja po pevskem zboru. Posebno poglavje v zgodovini združenja predstavlja prav zbor Ensemble Romjan, ki letos praznuje 25 let. Nastal je v okviru združenja staršev, sčasoma pa je prerasel v samostojno glasbeno zasedbo. V času svojega delovanja je gostoval na številnih mednarodnih srečanjih in koncertih:od revije Primorska poje do Osrednje Prešernove proslave Slovencev v Italiji leta 2022.

Nov način komunikacije s šolo

»Danes je povezovanje v društvih pomembno, vendar se starši zanj pogosto težje odločajo,« pravi sedanja predsednica Sara Raccovelli. Njen cilj je zato približati združenje čim več družinam in ga predstaviti kot prostor srečevanja, izmenjave mnenj in skupnega iskanja rešitev. Časi, otroci in potrebe družin se spreminjajo, zato se mora spreminjati tudi način komunikacije s šolo. »Pri tem pa nikakor ne želim prekiniti povezave s preteklostjo. Prav nasprotno. Dejavnosti, ki so skozi leta postale del tradicije, želim ohraniti in jim dati novo življenje. Mednje sodijo predšolske dejavnosti, tečaji slovenščine za odrasle, božičnica in druge pobude,« pojasnjuje Sara Raccovelli. Pomembna novost letošnjega leta je tudi nekoliko drugačna izvedba »prešole«. Namen dejavnosti ni le vključevanje otrok, temveč tudi ustvarjanje prostora, kjer se lahko srečujejo in povezujejo starši ter šolska skupnost. Prav ustvarjanje takšne skupnosti ostaja ključni cilj združenja.

Nocojšnji program

Praznovanje obletnic bo danes potekalo v parku pri župnijski cerkvi sv. Štefana v Romjanu. Program se bo začel ob 14. uri z likovnim ex-temporejem za otroke in mladino, ki ga bodo ob jubileju ponovno obudili. Ob 16. uri bo sledil kulturni program, v katerem bodo nastopili otroški pevski zbor osnovne šole Ljubke Šorli pod vodstvom Lucije Lavrenčič, Ensemble Romjan pod vodstvom Silvie Pierotti ter Mali in Veliki Romjanski muzikanti. Podelili bodo tudi Gallusove značke. Vmes se bodo zvrstili tudi spomini in pričevanja o delu združenja v preteklih desetletjih. Ob 18. uri bo praznovanje sklenila glasba skupine 3 Prašički.