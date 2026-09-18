Generalni konzul RS pri goriški prefektinji

Goriško prefektinjo Ester Fedullo je v prejšnjih dneh obiskal novoimenovani generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Tomaž Kunstelj, ki je svoj mandat začel v začetku meseca. Med srečanjem, ki je potekalo na goriški prefekturi, sta se pogovorila o raznih temah in skupnih vprašanjih, med drugim tudi o čezmejnem sodelovanju, ki že mnoga leta zaznamuje celoten goriški prostor. Goriška prefektinja Ester Fedullo je novemu slovenskemu generalnemu konzulu v Trstu zaželela dobro delo, hkrati mu je zagotovila tudi popolno razpoložljivost za nadaljnjo krepitev institucionalnega sodelovanja in stikov.