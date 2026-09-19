Ne glede na starost se z mobingom sooča več žensk kot moških

Ženska, starejša od 50 let, z visokošolsko izobrazbo oziroma univerzitetno diplomo, zaposlena za nedoločen čas v zasebnem sektorju, ki poroča o poniževanju in pretiranem nadzoru s strani nadrejenega, pogosto moškega. To je najpogostejši profil oseb, ki so se v prvi polovici letošnjega leta obrnile na goriško brezplačno službo za pomoč žrtvam mobinga. Podatke za prvi semester, zbrane do 30. junija, sta včeraj predstavili odvetnica in koordinatorka goriške brezplačne svetovalne službe Teresa Dennetta ter občinska svetnica Marilena Bernobich.

Več izobraženih žrtev kot nekoč

V prvih šestih mesecih je v svetovalnici v Barzellinijevi ulici v Gorici pomoč poiskalo 77 ljudi. »Do danes je v dveh mesecih in pol sicer število naraslo že na 90 oseb,« je pojasnila Dennetta. Do konca junija je bilo 68 odstotkov žrtev žensk, 45 odstotkov jih je bilo starejših od 51 let, 81 odstotkov vseh pa je poročalo o slabem ravnanju s strani nadrejenega.

V prvem polletju lanskega leta je svetovalnica obravnavala 70 oseb, kar pomeni 10-odstotni porast v enem letu. Med njimi je bilo lani 62 odstotkov žensk, 57 odstotkov starejših od 51 let, pri 80 odstotkih pa je bilo nadlegovanje povezano z ravnanjem nadrejene osebe.

Pomenljiv je podatek o spremembah po starostnih skupinah. Težišče se namreč premika k ženskam, starim od 31 do 40 let. Njihov delež se je v primerjavi z lanskim letom povečal z 9 na 18 odstotkov. »Gre za starostno skupino, ki pri ženskah sovpada ravno z najbolj rodno dobo,« je poudarila Dennetta. Pojasnila je, da se ženske soočajo s težavami predvsem ob povratku s porodniškega dopusta. »Njihova odsotnost ni sprejemljiva za delodajalce, ne glede na to, ali gre za javni ali zasebni sektor,« je izpostavila odvetnica. V vsakem primeru se znotraj vsake starostne skupine s težavami sooča več žensk kakor moških. »Opazili smo še eno spremembo. Ko smo leta 2018 odprli svetovalnico je bila večina obiskovalcev nizko izobraženih, danes pa narašča število žrtev z visokošolsko ali celo univerzitetno izobrazbo,« je dejala.