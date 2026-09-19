V Sloveniji po oceni nevladnikov letno zavrženih blizu 900 ton odpadnih igrač

Raziskava, v kateri je sodelovalo več kot tisoč gospodinjstev, poleg njih pa tudi organizacije ponovne uporabe, izposojevalci igrač in komunalna podjetja, po navedbah nevladnikov kaže precej jasen vzorec, in sicer, da je igrač v gospodinjstvih veliko, uporablja pa se le del tistih, ki so na voljo. Med gospodinjstvi je mediana okoli 40 igrač, kar 82,6 odstotka sodelujočih pa ocenjuje, da uporabljajo največ približno polovico vseh igrač. Med pogostimi razlogi za neuporabo so sodelujoči izpostavili tudi preveliko količino oziroma preveč izbire.

Ekologi brez meja so na Trgu republike v Ljubljani pripravili protest igrač, s katerim so želeli opozoriti na spregledan problem ravnanja z odpadnimi igračami. Podatki njihove raziskave namreč kažejo, da se v Sloveniji letno zavrže 881 ton igrač. V luči tega se zavzemajo za vzpostavitev sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti tudi za igrače.

Po besedah Katje Sreš iz Ekologov brez meja raziskava prinaša sploh prve podatke o nastanku odpadnih igrač v Sloveniji. Po njihovi oceni na letni ravni zavržejo 881 ton igrač. »Na posameznika to znaša skoraj pol kilograma igrač na leto. To je prva orientacijska ocena, ki nam daje podlago za nadaljnji razvoj, upamo, da čim bolj učinkovitih sistemskih rešitev,« je ob robu včerajšnjega dogodka poudarila za STA.

Ugotovitve raziskave kažejo tudi, da ponovna uporaba igrač še ni prva izbira slovenskih potrošnikov. »Večinoma sicer podarjamo igrače naprej znancem in prijateljem, več kot tri četrtine ljudi to počne, a jih več kot polovica ne posega po igračah iz druge roke. Zanimivo je tudi to, da skorajda četrtina vprašanih v naši raziskavi sploh ni vedela, da obstaja možnost izposoje igrač. Skratka, igrač iz druge roke je kar precej, moramo pa še delati na tem, da se dvigne tudi povpraševanje. O tem govorijo tudi centri ponovne uporabe,« je razmere orisala Sreš.

V luči tega, da za odpadne igrače trenutno ni določenega ločenega odpadkovnega toka, posledično pa tudi ni podatkov o količinah o njih, v nevladni organizaciji kot rešitev predlagajo uvedbo proizvajalčeve razširjene odgovornosti tudi za igrače po vzoru Francije.

»To pomeni, da proizvajalci plačujejo za to, da se igrače ločeno zbirajo, reciklirajo in ponovno uporabijo, pet odstotkov iz tega fonda sredstev gre prav za spodbujanje njihove ponovne uporabe. V letu 2024 so na tak način dali novo življenje 1500 tonam igrač na 6000 zbirnih mestih po državi, ki se nahajajo v različnih trgovskih centrih in pri organizacijah, kot jih poznamo tudi mi. Gre torej za sistem, ki je vse različne pobude povezal in to bi vsekakor potrebovali tudi v Sloveniji,« je primer dobre prakse iz Francije predstavila Sreš. To bo po njenih besedah tudi vsebina strokovnega dogodka, ki ga v torek pripravljajo v Tehno parku v Celju.

Po podatkih Ekologov brez meja sicer na podlagi informacij, ki so jih pridobili od komunalnih podjetij, odpadne igrače v Sloveniji večinoma končajo med kosovnimi in mešanimi komunalnimi odpadki.