Patrick Kosmač zmagal v evropskem pokalu

Tekmovalke in tekmovalec jahalnega društva Dolga krona iz Občine Dolina so konec tedna nastopili na drugi etapi evropskega pokala v treku in istočasno tudi avstrijskega prvenstva v Verlachu v Avstriji.

V starostni skupini članov je izkušeni Patrik Kosmač s svojim konjem Diegom odnesel domov zlato kolajno. Po prvi preizkušnji v orientaciji je bil Kosmač sedmi, nato pa se je jahač Dolge krone izkazal v galopu in hitri hoji. Po teh dveh preizkušnjah je povedel za celih deset točk. V preskakovanju ovir je bil nato drugi, a tudi drugo mesto mu je omogočalo, da je na koncu zmagal.

V starostni skupini mladink je tekmovala Silvia Dorigatti, ki ima manj izkušenj v evropskem pokalu in se je morala na koncu zadovoljiti z 10. mestom.

Za Dolgo krono sta v Avstriji tekmovali še mlajši Ginevra Lanza in Anna Lombardo. Obe sta nastopili na preizkušnji veljavni za odprto državno prvenstvo Avstrije in ne za evropski pokal. Lombardo je na koncu tekmovanja zasedla 3. mesto. Lanza pa je bila četrta.

Evropski pokal bo spet na sporedu konec julija oziroma začetek avgusta: v petek, 31. julija, v soboto in nedeljo, 1. in 2. avgusta. Organizator etape bo društvo Dolga krona