Na gori Lagna zgrmel v prepad in umrl

Na gori Lagna nedaleč od kraja Forni di Sopra se je včeraj (v torek) zvečer smrtno ponesrečil 63-letni pohodnik. Goričan irskih korenin Anthony Brian je zgrmel v prepad tik pod vrhom 2134 metrov visoke gore, njegovo truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino.

Alarm je zvečer sprožila pokojnikova žena, ki je z možem izgubila vsakršen stik. V popoldanskih urah jo je pohodnik namreč poklical, da je zašel z označene poti a se je kljub temu prebil vse do grebena gore. Prostovoljni gasilci iz kraja Forni di Sopra in helikopter deželne gorske reševalne službe so v akcijo stopili okoli 20.30, ko je prišlo do tragičnega odkritja, so na pomoč priskočili še finančni policisti.

Reševalci so se do vrha hriba prebili s terenskim vozilom, pohodnika so zaman iskali v bližini pešpoti. Njegovo truplo je našel helikopter, ležalo je kakih 200 metrov pod vrhom gore, na severni strani hriba, ki gleda proti planšariji Malga Tragonia. Reševalci domnevajo, da je pohodnika obšla slabost, morebiti se mu je zdrsnilo in je zgrmel v globino. Truplo so dvignili v helikopter in ga odpeljali v dolino, kjer so ga predali pogrebnim službam.