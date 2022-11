Že 50 let zbirališče slovenskih vernikov v Gorici

Dne 24. oktobra je minilo natanko 50 let od ustanovitve slovenskega pastoralnega središča pri sv. Ivanu, kjer se sicer že od veliko prej zbirajo slovenski verniki. O zgodovini verskega središča in dogodkih, s katerimi bodo obeležili ta jubilej, sta na včerajšnji tiskovni konferenci v Močnikovem domu ob cerkvi spregovorila koordinator projekta dr. David Bandelj in nadškofijski delegat Marijan Markežič. Obenem sta tudi predstavila nov logotip, ki ga je izdelal ilustrator in grafik Walter Grudina.

»Da so Slovenci prisotni v mestu že tisočletje, vemo tudi po sami listini, v kateri je mesto prvič omenjeno,« je poudaril Marijan Markežič. Slovenski verniki so se v teku stoletij udeleževali mašnih obredov v marsikaterih cerkvah, slovenske maše so v 20. stoletju imeli pri sv. Ignaciju, v stolni cerkvi, v cerkvi na Placuti in tudi pri sv. Roku v Podturnu. Cerkev sv. Ivana so sicer zgradili leta 1593, težko pa je določiti točen datum, odkar se tu obhajajo maše v slovenskem jeziku, je bilo slišati. Tik pred prvo svetovno vojno so se tu že zbirali slovenski verniki, gotovo pa je, da je po letu 1920 duhovnik Ivan Reščič pridobil za potrebe slovenskih vernikov. Zaradi naraščajočega fašističnega nasilja so bogoslužja nato bila ukinjena, leta 1942 so fašistični nestrpneži cerkev celo sežgali. Šele po vojni so jo slovenski verniki ponovno dobili v uporabo. Po Reščiču so pri sv. Ivanu službovali tudi Mirko Mazora, Mirko Filej in Franc Močnik, ki je bil prvi nadškofijski delegat. Za formalizacijo središča za slovenske je vernike je bilo treba počakati 24. oktober leta 1972, ko je nadškof Pietro Cocolin z dekretom ustanovil slovensko pastoralno središče. V različnih vlogah so se tu zvrstili duhovniki Jože Markuža, Cvetko Žbogar, Marijan Markežič, Karlo Bolčina, Mirko Pelicon, Alessio Stasi in spet Marijan Markežič, ki mu že leto dni pomaga Jan Cvetek.

Ob 50-letnici, je bilo še slišati, so pripravili štiri osrednje dogodke. Prvi bo že v nedeljo, 20. novembra, ko bo pri sv. Ivanu zahvalna maša, ki jo bo daroval nadškof Carlo R.M. Redaelli. Med januarjem in februarjem bo tudi izšla brošura o nastanku Slovenskega pastoralnega središča; pripravlja jo kulturna delavka Mariza Perat. Sočasno načrtujejo tudi fotografsko razstavo. V postnem obdobju, meseca marca, bodo nato priredili tridnevno duhovno obnovo pod vodstvom Stanka Gerjolja, ki se bo zaključila z romanjem na Sveto Goro. Praznovanje bo zaokrožilo že tradicionalno Ivanovanje, tridnevni niz liturgičnih, kulturnih in družabnih trenutkov. Ne nazadnje so ob 50-letnici tudi pripravili nov logotip, ki je delo ilustratorja in grafika Walterja Grudine.