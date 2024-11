Že med prvim »lovom« na vinjene voznike so bili uspešni

Goriški lokalni policisti so se v četrtek pod večer prvič odpravili na »lov« na vinjene voznike z novim avtodomom, v nabavo katerega so vložili 144.326 evrov. Iz Rima so dobili 83.000 evrov prispevka, medtem ko je deželna vlada pristavila še 61.326 evrov.

Že med prvim poostrenim nadzorom se je izkazalo, da se še vedno najdejo vozniki, ki sedejo za volan s previsoko stopnjo alkohola v krvi. Lokalni policisti so med 19. uro in eno ponoči v sodelovanju s karabinjerji in policisti v raznih krajih po mestu obravnavali skupno 50 voznikov. Dva izmed njih sta vozila pod vplivom alkohola, tako da so sta si prislužila slano globo. Poleg njiju je bil kaznovan še voznik, ki je vozil z zapadlim vozniškim dovoljenjem.

Z novim avtodomom bodo poostrene nadzore nad vožnjo pod vplivom alkohola in opojnih substanc izvajali približno enkrat tedensko.