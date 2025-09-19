Petek, 19 september 2025
Poimenovanja

Zgodba Vilme Braini (Brajnik) v njeni nekdanji šoli

Štandreške učence in učenke je včeraj obiskala domača kulturna delavka Nataša Paulin, ki je otrokom spregovorila o življenjski zgodbi borke za svobodo. Jutri bodo po njej poimenovali stopnišče sredi vasi

Danjel Radetič |
Štandrež |
19. sep. 2025 | 9:18
    Nataša Paulin nagovarja štandreške učence in učenke (D.R.)
Da bi štandreški otroci spoznali življenjsko zgodbo Vilme Braini (Brajnik) in razumeli, zakaj bo jutri po njej poimenovano kamnito stopnišče sredi vasi, je včeraj osnovno šolo Frana Erjavca obiskala Nataša Paulin, domača kulturna delavka in predsednica društva Oton Župančič.

Uprla se je krivicam

Učencem in učenkam je povedala, da je tudi Vilma obiskovala njihovo šolo, vendar je v njej takrat pouk potekal izključno v italijanskem jeziku, saj je bila med fašizmom slovenščina prepovedana. Vilma se s tem in s številnimi drugimi krivicami ni strinjala, zato se je komaj petnajstletna odločila, da se bo uprla zatiralcem z vključitvijo v narodnoosvobodilno gibanje.

Zaradi sodelovanja s partizani so jo 4. aprila 1944 prvič aretirali SS-ovci, nato je dva meseca preživela v zaporu. Decembra istega leta so jo zaprli pripadniki zloglasne enote Decima Mas. Februarja so jo odpeljali v Nemčijo. Dva dni je preživela v Ravensbrücku, nato so jo internirali v koncentracijskem taborišču Bergen Belsen, ki so ga Angleži osvobodili konec aprila 1945.

