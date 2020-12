Zgodbe o hrani, otroštvu in spominih

»Stare jedi v novih loncih« je naslov knjige, ki so jo ta teden izdali pri tedniku Novi Glas – gre za prvo knjižno izdajo tednika –, založila pa jo je Zadruga Goriška Mohorjeva. Avtorica dela – ne gre »samo« za knjigo receptov – je Katja Ferletič, novinarka pri Novem Glasu, ki je v istoimenski rubriki zbrala 99 receptov in 99 zgodb. Intervjuvala je ljudi iz širšega goriškega prostora vse do Vipavske doline, kjer ima tudi del korenin; zaupali so ji zgodbe iz svoje mladosti in otroštva, zgodbe iz kmečkega sveta, ki se je danes močno spremenil. Hrana je postala samo eno izmed sredstev, preko katerih je avtorica orisala podobe iz starih časov.

Knjiga je skupek tvojih tedenskih rubrik. Kdaj si jih začela pisati in kako se je porodila zamisel, da bi besedila zbrali v knjigo?

Sredi poletja 2018 sem začela s tedensko rubriko »Stare jedi v novih loncih«. Že po prvih objavah smo naleteli na veliko zanimanje med ljudmi, ne samo bralkami Novega Glasa. Marsikdo je klical v uredništvo, hotel je deliti kako svojo zgodbo in recept. Ko se je nabralo kar nekaj rubrik, so me nekateri, ki so si doma izrezovali recepte in jih shranjevali, začeli spraševati, kdaj bom izdala knjigo ... Nabralo se je kar 99 objav, z Jurijem Paljkom in Franko Žgavec smo se torej odločili, da jih bomo zbrali v knjigo.