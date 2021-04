Zgodovinski festival èStoria bo jeseni

Goriški festival zgodovine èStoria bo potekal jeseni. Zaradi nenaklonjene epidemiološke slike so organizatorji sklenili, da tradicionalno spomladansko kulturno prireditev z več sto gosti z vsega sveta izjemoma priredijo med 27. septembrom in 3. oktobrom, ob času dogajanja pa bodo spremenili tudi lokacijo: 17. mednarodni festival ne bo potekal v goriškem Ljudskem vrtu, temveč v Parku Basaglia. Odločitev ni naključna, saj bo letošnja prireditev nosila naslov Follia (Norost).

V program, ki bo kot običajno ponudil raznorazna srečanja z zgodovinarji, novinarji in strokovnjaki z različnih področij, bodo vključili še eno pomembno novost. Vzporedno s predavanji bo potekal filmski festival èStoria Cinema, ki so ga zasnovali v sodelovanju z društvom Palazzo del Cinema - Hiša Filma in s podporo deželnega odborništva za kulturo. Potekal bo v Kinemaxu, Kulturnem domu in mediateki Uga Casiraghija, ponudil pa bo široko paleto filmov, dokumentarcev in nadaljevank na zgodovinsko temo in na temo norosti.