Življenje gre naprej ...

Včeraj je na Trgu Evrope potekal še tretji in zadnji snemalni dan za dvominutni videospot, ki ga za GO!2025 pripravlja študent filmske in televizijske montaže, 20-letni Goričan Jan Devetak. Kot nam je obrazložil, bo njegovo delo pojasnilo vzgibe za ponovno postavitev meje, ki ni politična, kot bi si lahko kdo napačno razlagal mrežo, ki deli skupni trg obeh Goric, temveč sanitarna.

V videospotu bosta med drugimi nastopila tudi novogoriški župan Klemen Miklavič in goriški župan Rodolfo Ziberna. Včeraj sta prav v ta namen prišla na trg in se vsak na svoji strani žičnate mreže usedla za mizi in sledila navodilom mladega režiserja, ki je v zgodbo vključil še druge like. Med njimi sta zaljubljenca, ki ju je ločila meja, odbojkarji, civilna zaščita ... »Gre za vsakdanje prizore, ki se sicer odvijajo na tej meji, za spot pa so jih ti ljudje odigrali. Navdihujemo pa se pri realnosti, ki se te dni dogaja na tem mestu,« pojasnjuje Devetak in nadaljuje: »Spot prikazuje, kako še vedno poteka življenje v obeh mestih in med njima. Čeprav meja obstaja v fizični obliki, je v mentalni obliki ni. Vse doslej vloženo delo v združevanje mest še vedno poteka,« pojasnjuje Devetak. Videospot bo predvidoma do konca meseca na ogled na družabnih omrežjih.