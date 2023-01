Življenje je dragoceno, vzemimo si čas zanj

V sovodenjskem občinskem parku so včeraj predali namenu rožnato-modro klop, s katero želijo prispevati k ozaveščanju o raku dojk in pomenu preventive na tem področju. Pobudnik postavitve, na katero je z veseljem pristala Občina Sovodnje, je združenje Volendo continuare, ki ga vodi neutrudna Nicole Primozic. »Klop so prebarvali člani društva, poklonil pa jo je občan, ki želi ostati neimenovan,« je povedal sovodenjski župan Luca Pisk in pristavil, da sovodenjska občina prepričano podpira tovrstne projekte, saj ji je boj proti nasilju nad ženskami, proti raku in drugim boleznim zelo pri srcu. »Vsako leto obeležujemo rožnati oktober, mesec boja proti raku dojk, ozaveščati pa je treba vedno, vsak dan. S postavitvijo klopi po zgledu društva Annastaccatolisa, ki je bilo ustanovljeno v spomin na dekle, ki je raku dojk podleglo leta 2011, smo želeli opomniti, da je življenje dragoceno in da si moramo vzeti čas zanj in zase. Klopco smo pobarvali v rožnato in modro, saj je rak dojk bolezen, ki napada tako ženske kot moške,« je povedala Nicole Primozic.