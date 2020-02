Zmaga v Šempolaj in na Poljane( )

Zmagovalci letošnjega sprevoda v Gorici so pustarji iz Šempolaja in s Poljan. Prvi so žirijo prepričali s svojim vozom Vsi na volišča, Labodi na kraškem jezeru pa so slavili med skupinami. S svojima vozovoma so se na drugi in tretji stopnički znašli pustarji iz Medjevasi in Štivana (Če Greti ne boš sledil, v Jokerja se boš spremenil) in Nizozemci iz Štarancana , drugo in tretjo nagrado za skupine pa so organizatorji združenja Pro loco izročili pustarjem iz Romansa (Le avventure di Zorro) in iz Tržiča (Balla coi pupi). Pustne prireditve se je ob pisanem in glasnem morju pustarjev, ki so sodelovali na povorki, udeležilo veliko gledalcev. K uspehu sprevoda je prispevalo tudi lepo vreme.