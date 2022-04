Županski kandidat Mauro Benvenuto ima podporo Demokratske stranke

Skoraj soglasno so člani skupščine ronške sekcije Demokratske stranke v prejšnjih dneh izrazili svojo podporo županskemu kandidatu Mauru Benvenutu. Do nedavnega odbornik za kulturo v ronški občini, Benvenuto bo vodil občansko listo Ronchi al centro. »Zadovoljen sem, da je Demokratska stranka izrazila to izbiro za ronške upravne volitve. Ponosen sem, da lahko dam svoje kompetence za skupnost, ki mi je močno pri srcu,« je povedal Benvenuto.

Za župansko mesto se bodo ob njem potegovali še Massimo Di Bert s svojo občansko listo Ronchi Nuova era; Vincenzo Borgia, prav tako s svojo občansko listo in s podporo desnosredinskih strank; v prihodnjih dneh bo tudi skupina Ronchi2030 predstavila svojega kandidata; dosedanji župan Livio Vecchiet se bo prav tako še enkrat boril za zmago.