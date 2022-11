BRATJE ITALIJE: Pripravljeni? Niti ne

Finančni zakon za leto 2023 ni ne pogumen ne vizionarski, kot trdi premierka Giorgia Meloni, je pa realističen. In zato skromen. Večji del (izposojenih) sredstev dokaj neselektivno namenja blažitvi energetske draginje. Omejeno zmanjševanje obdavčitve dela in dvig najnižjih pokojnin bosta revnejšim slojem navrgla nekaj evrov več na mesec, vendar bo to le obliž na val ne vedno upravičenih podražitev blaga in storitev. Inflacija je najbolj zahrbten davek, ki prizadene predvsem manj premožne, zaposlene bolj kot samostojne delavce, ki lahko povečane stroške preložijo na rame naročnikov, bogatejši pa jo komaj kaj zaznavajo. Neenakost, ki naj bi se po včeraj objavljenim poročilu statističnega zavoda Istat letos začela zmanjševati, se bo zato kvečjemu še povečala. Ukinitev državljanskega dohodka je za zdaj zgolj napoved, čeprav je bil to paradni konj predvolilne kampanje desnice. Pomoč nezaposlenim in nezaposljivim bo tako in tako treba urediti. Vtis je, da vlada vse karte stavi na upanje, da se bo draginja umirila, vojna končala, gospodarska rast upočasnila manj od napovedi. In seveda moramo upati, da se urgence v bolnišnicah ne bodo spet napolnile s covidnimi bolniki. Vse skupaj se zdi bolj majavo. Razkorak med pričakovanji in realnostjo je precejšen.

Politično gledano je zmagovalec merjenja moči znotraj vlade spet premierka. Velikopotezne obljube njenih zaveznikov so se spremenile v ohlapne, a kljub temu potratne bonbončke. Pred investitorji in Evropsko unijo hoče pokazati, da ni ekstremistka in hazarderka. To ji bo najbrž uspelo in ji omogočilo mirnejšo plovbo. Salvinija in Berlusconija ima v pesti. Proces izpraznjevanja njunega volilnega bazena v korist njenih Bratov Italije se bo zato najbrž še nadaljeval.

Identitetne teme in občasno razkazovanje mišic so za zdaj edino, kar jo razlikuje od njenih predhodnikov v Palači Chigi. Tukaj je desničarski pečat najbolj viden. Povrhu to nič ne stane (marsikoga pa prizadene). A vizije ni videti nobene. Predvolilni slogan Bratov Italije, da so »pripravljeni na vladanje«, ostaja za zdaj votel.