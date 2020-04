DEŽELNA VLADA: Obe plati štejeta

Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga vztrajno poudarja, da je v Furlaniji - Julijski krajini položaj glede na število okuženih z novim koronavirusom pod nadzorom in bistveno boljši kot v drugih severnoitalijanskih deželah. To delno potrjujejo podatki, saj je število okuženih na tem ozemlju precej manjše kot drugod, manj jih imajo v le šestih od dvajsetih italijanskih dežel. Na Trentinskem - Južnem Tirolskem jih je skoraj trikrat toliko. Po drugi strani je število okuženih tudi odvisno od skupnega števila odvzetih brisov; če opravimo manj testov, bomo odkrili manjše število okužb. V bocenski pokrajini so do pretekle srede opravili 25.370 testov, v Sloveniji do četrtka 39.017. Koliko so jih v FJK, ne vemo, ker tega števila deželna uprava v svojih vsakodnevnih poročilih ne navaja, tako da je statistika okrnjena.

Ravno v komunikaciji se v času pandemije v Furlaniji - Julijski krajini marsikaj zapleta. Fedrigova deželna vlada v tem trenutku ne blesti po transparentnosti. Pred dnevi je denimo iz dnevnega poročila o koronavirusu zmanjkalo okrog štiristo okuženih, ki so jih menda pomotoma uvrstili med ozdravele; napaka je prizadela štetje okuženih tudi na državni ravni. Podatek je dežela naslednjega dne tiho popravila, brez vsakršnega pojasnila.

A to je še najmanj. V oči bode, da je, odkar je vso zdravstveno komunikacijo v svoje roke prevzel podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi, na novice o virusu legel polmrak. Ob sporočilih za medije o različnih ukrepih dežele in zdravstvenih podjetij s pozitivno vsebino, kot je na primer urejanje novih oddelkov za intenzivno terapijo, namreč odmeva molk o množičnih okužbah v določenem zasebnem domu ali bolnišniškem oddelku. Grde novice v glavnem razkrivamo mediji, nakar jih dežela komentira, in vprašanje je, kdaj bi jih pristojni drugače obelodanili. Zdravniki pa brez dovoljenja »od zgoraj« z mediji ne smejo govoriti.

Kdaj bi dežela sporočila, da so v tem ali onem domu skoraj vsi gostje in tudi zaposleni okuženi oziroma da so se na nekem oddelku katinarske bolnišnice okužili zdravniki in zdravstveni tehniki? Kdo ve, saj so vse te novice doslej prvi objavili mediji. Institucije – pa čeprav jih vodijo politiki – bi morale redno seznanjati javnost tudi z neprijetnimi novostmi, ker so tako dobre kot slabe novice stvar javnega interesa.