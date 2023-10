IZRAEL: Padel je mit nedotakljivosti (kot 11. 9. 2001)

Napad iz Gaze je Izrael šokiral, tako kot je 11. september šokiral ZDA. Cel kup je razlik, podobnost pa je v tem, da je padel mit nedotakljivosti. Izrael je vselej računal na vojaško premoč tehnološko vrhunske vojske in pregovorno učinkovite obveščevalne službe. Hamas je v hipu razblinil mit. Kako je mogoče? Pomoč Irana še ne razloži vsega. Predvsem gre za polom Mosada, Šin Beta in vojaških obveščevalcev pa tudi njihove referenčne agencije CIA, če je res, da se je še pred dvema tednoma Bidnov svetovalec Jake Sullivan hvalil, da »stanje na Bližnjem vzhodu že dolgo ni bilo tako mirno kot danes.«

Skrajno desna vlada je letos globoko razklala izraelsko družbo. Hamas je videl priložnost. Še bolj pa v tem, da je obsedenost ortodoksnih skrajnežev na vladi s širjenjem judovskih naselbin na zasedenih ozemljih povzročila premik številnih vojaških enot iz okolice Gaze na Levi breg za obsežne racije med upornimi Palestinci.

Hamas si je najbrž zadal dva cilja. Z vojaškim uspehom povečati svoj vpliv med Palestinci in zaustaviti Abrahamove sporazume, s katerimi so ZDA mislile, da bodo s Savdsko Arabijo in drugimi zalivskimi monarhi reševali bližnjevzhodno krizo. Prezrli so Palestince, ki so zdaj opozorili nase. Za mir sta zdaj dve možnosti: rešitev palestinskega vprašanja ali genocid.