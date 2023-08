KOPALNE NAVADE: Pravica do bikinija in burkinija

Tržaško kopališče Lanterna, po domače Pedočin, velja za edino v Evropi, kjer so ženske in moški strogo ločeni, saj plažo razmejuje visok zid. Ali zato kdo očita Občini Trst, ki z njim upravlja, da je starokopitna? Da tudi v tretjem tisočletju anahronistično ne dovoljuje bližnjih stikov med obema spoloma?

V preteklosti je marsikdo predlagal, da bi tisti zid porušili, a se je javnost vsakič uprla. Obiskovanje Pedočina pač ni obvezno, kdor ne želi na plaži ležati izključno med pripadniki svojega spola, lahko izbere ostala tržaška kopališča. Konec koncev je demokracija tudi to, da lahko vsak izbere plažo/glasbo/pričesko/navado, ki mu je všeč. Vse imajo pravico do obstoja, če ne omejuje svobode tistih, ki imajo raje druge plaže/glasbe/pričeske/navade. Kajti še nekaj je značilno za demokracijo: da kar se da spoštuje pravice in želje vsakega posameznika. Zato lahko v naši družbi beremo, kar hočemo, in se na plaži kopamo tudi zgoraj brez, če se nam ljubi.

Mnogi zato menijo, da imajo tudi muslimanke pravico, da se kopajo tako, kot se jim ljubi: v burkiniju (kopalni obleki, ki pokriva celo telo) ali v vsakodnevnih oblačilih, saj s tem ne omejujejo svobode ostalih kopalcev. Mnogi med nami, a ne vsi. V nedeljo naj bi se manjša skupina kopalk v Pedočinu glasno zgražala nad žensko, ki je v morje stopila oblečena. Druge kopalke so stopile na stran muslimanke in vnel se je prepir.

Še glasnejši pa se je vnel med politiki. Tržišča županja Anna Maria Cisint, ki bi rada na svojih plažah uvedla prepoved »oblečenega kopanja«, je izrazila zadovoljstvo, da so se proti tej »necivilizirani navadi« uprli tudi drugje. Pri čemer se sklicuje na higieno (ni povsem jasno, zakaj bi v tuniko odeta ženska ogrožala zdravje ostalih kopalcev) in na boj proti »segregaciji« muslimank. Podobno razmišlja deželni koordinator Lige Marco Dreosto, za katerega ženske v burkiniju žalijo »urbani ugled« (kar so leta očitali dekletom v prekratkih krilih).

Za deželnega svetnika Pakta za avtonomijo Enrica Bulliana in za konzorcij ICS pa je nedeljski dogodek v Pedočinu le dodaten dokaz, da je naša družba izgubila sposobnost prepoznavanja in spoštovanja pravic sočloveka. Tovrstni izpadi nedvomno ne pripomorejo k boljši integraciji prišlekov, prav tako ne besede župana Trsta Roberta Dipiazze, da se morajo ti prilagoditi našim navadam, saj se tudi »Tržačanke v arabskih državah ne morejo kopati v bikiniju«.

A razlika med laično demokratično državo in državo, ki to ni, se kaže tudi v pravici do bikinija. In burkinija.