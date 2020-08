KORONAVIRUS: Turisti bežijo

Med kaotičnimi pripravami na novo šolsko leto in ob vnovičnem naraščanju števila okuženih s koronavirusom evropske države na različne načine svarijo pred »rdečimi« državami. Za nas je seveda najbolj aktualno spremljanje razmer na Hrvaškem, saj v tej državi v poletnih mesecih dopustuje največ prebivalcev Furlanije - Julijske krajine, pa tudi slovenskih in avstrijskih državljanov. V preteklih dneh so se tako za Italijo kot tudi za Slovenijo in Avstrijo razblinili še zadnji dvomi. Vse so ocenile, da Hrvaška ni več varna država. V njej so kar štiri dni zapored potrdili rekordno število okužb. Območje namreč postane tvegano, ko v preteklih sedmih dneh število okužb preseže 50 na sto tisoč prebivalcev.

In glede na alarmantne številke se je vsaka država na svoj način odločila zaščititi zdravstveni in gospodarski sistem. Italija in Avstrija sta za svoje državljane, ki se vračajo s Hrvaške, odločili, da morajo z negativnim testom, ki ne sme biti starejši od treh dni, dokazovati, da niso okuženi. Tisti, ki testa niso opravili, imajo na voljo 48 ur, da to opravijo v domačih zdravstvenih ustanovah. Do rezultatov pa morajo biti v karanteni. Samo v Trstu je v zadnjih dneh v karanteni malo več kot tri tisoč dopustnikov.

V Sloveniji so se odločili za drugačno strategijo. Za Slovence, ki prihajajo s Hrvaške, bo veljala 14-dnevna karantena. Na prvi pogled strog ukrep, bi lahko rekli. Če ga ne bi nenavadno ublažila vladna odločitev, da se lahko slovenski dopustniki s Hrvaške - približno 70.000 naj bi jih bilo še tam - vrnejo v roku štirih dni, do ponedeljka opolnoči, ne da bi tvegali karanteno. Ker najbrž nihče ne želi ostati dva tedna zaprt v hiši, je v teh dneh pričakovati naval na meje. Slovenski dopustniki so že začeli množičen beg s Hrvaške. Za ceno svobode. Odločitev slovenske vlade je nenavadna ravno zato, ker se bodo vsi ti povratniki v prihodnjih tednih mirno premikali po državi. In na ta način nekontrolirano prenašali virus iz tako »dramatične« države, kot je Hrvaška.

Da bi bilo nenadzorovanega prenašanja virusa čim manj, sta morda bolj logični strategiji Italije in Avstrije, po katerih morajo dopustniki, ki prihajajo iz rizičnih držav, v 48 urah opraviti test na novi koronavirus. Na ta način država dejansko dobi boljši vpogled v epidemiološko sliko. V italijanski in avstrijski vladi so ocenili, da bo samo s pravočasnim testiranjem mogoče zagnati novo šolsko leto. Prepričani so, da potrebujemo čimprejšnjo normalizacijo šolskega življenja - čeprav z virusom. Protivirusnih ukrepov se bomo morali držati tako ali tako še kar nekaj časa. Teh namreč ne bomo preprosto stresli s sebe, kot se pes otrese vode, ko priplava na obalo.