MESTA: Akustični teror

Le malokaj me v Trstu moti bolj kot hrup. Na eni strani stalno zvočno ozadje avtomobilskega prometa in pristanišča, na drugi pa kratkotrajen pospešek motorja z visokimi obrati in predelanim izpuhom, ki podnevi prekine vsak pogovor na ulici, ponoči pa spalni cikel celih sosesk.

Hrup že dolgo ni več obravnavan kot neizogiben stranski produkt mestnega vrveža, temveč kot resen javnozdravstveni problem. Svetovna zdravstvena organizacija ga uvršča med najpomembnejše okoljske dejavnike tveganja za zdravje, takoj za onesnaženostjo zraka s trdnimi delci. Učinki kronične izpostavljenosti so sistemski. Četudi med spanjem zvoka zavestno ne zaznamo, možgani dogodek interpretirajo kot signal nevarnosti. Dolgoročno to vodi v kronično hipertenzijo ter povečuje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Evropska okoljska agencija ocenjuje, da je cestni hrup v Evropi neposredno odgovoren za približno 12.000 prezgodnjih smrti letno, pri otrocih, ki živijo ob hrupnih vpadnicah, pa raziskave potrjujejo slabši kognitivni razvoj in težave s koncentracijo.

Raziskovalni inštitut ISGlobal iz Barcelone je analiziral podatke iz skoraj 750 evropskih mest. Po deležu prebivalstva, izpostavljenega ravnem cestnega hrupa nad 55 decibelov, je na vrhu latvijska Riga z 81,6 odstotka. Trst z 59,1 odstotka sicer ni več med evropskimi rekorderji, vendar je še vedno med mesti, kjer je škodljivemu hrupu izpostavljena več kot polovica prebivalcev. Zaradi specifične geografije je skoraj celotno prebivalstvo stisnjeno v bližino glavnih prometnih koridorjev. Pa tudi ulice, eden najboljših izumov urbanizma, se z vidika hrupa ne obnesejo najbolje, saj se v ozkih urbanih kanjonih zvok odbija in krepi.

Glavni vir zvočnega onesnaževanja ostaja cestni promet, znotraj katerega pa obstajajo velike razlike. Sodobni avtomobili z elektrifikacijo premikajo standarde proti tišjemu delovanju, zvočno pa so razmeroma nevpadljivi tudi sodobni mestni skuterji. Popolnoma drugače je pri težkih motociklih in športnih avtomobilih, kjer se srečamo z luknjo v predpisih. Vsako vozilo mora za prodajo prestati homologacijski preizkus zunanjega hrupa, pri katerem ne sme presegati 77 decibelov. Vendar proizvajalci vozila načrtujejo tako, da so tiha le pri specifičnih obratih med uradnim testom. Ko voznik pritisne na plin, se v izpuhu odprejo mehanske lopute, hrup na ulici pa naraste na več kot sto decibelov. Pri nekaterih športnih avtomobilih in motociklih proizvajalci zvočno podobo, in torej tudi hrup, namenoma oblikujejo kot del identitete blagovne znamke.

Zato učinkovit boj proti zvočnemu onesnaževanju zahteva dvotirni pristop: uvajanje sistemskih ukrepov za zmanjševanje splošne ravni hrupa v ozadju in uvedbo specifičnih mehanizmov za sankcioniranje posameznih ekscesov. Barcelona na primer z urbanističnim konceptom superblokov fizično spreminja anatomijo ulic. Z umikanjem tranzitnega prometa na obod sosesk, intenzivnim ozelenjevanjem in zmanjšanjem hitrosti so raven hrupa znižali za kar pet decibelov. Trst to področje sistemsko obravnava z ukrepi Akustičnega načrta in sanacijskih programov. Ti predvidevajo širjenje območij z omejitvijo hitrosti na 30 km/h v gosteje poseljenih četrtih, preusmerjanje tovornega prometa, namestitev protihrupnih ograj, prenovo vpadnic s tihimi asfalti in sanacijo kovinskih spojev na obalni hitri cesti. Izvajanje ukrepov, ki vsi znižujejo raven hrupa v ozadju, je zelo počasno, njihova učinkovitost pa se ustavi pri zakonsko določenih povprečjih.

Na terenu pa se pokaže glavna težava teh načrtov - nemoč proti posameznikom, ki z namerno predelanimi izpuhi terorizirajo tisoče meščanov. Ker so klasične policijske kontrole neučinkovite, mesta razvijajo specifične tehnične ukrepe. Pariz, London, Bruselj in Nica nameščajo akustične radarje z usmerjenimi mikrofoni, ki preglasno vozilo samodejno posnamejo in lastniku izdajo globo. Avstrijska in nemška policija na nadzornih točkah merita hrup s prenosnimi napravami in imata ob ugotovljenem preglasnem izpuhu ali odstranjenem dušilcu pravico kršitelju na kraju samem odvzeti registrske tablice in ključe vozila.

Zvočno okolje je javno dobro, ki neposredno vpliva na kakovost bivanja in zdravje. Povzročanje ekstremnega hrupa v gosto naseljenih soseskah ni izraz individualnega sloga ali identitete, temveč akustični teror.