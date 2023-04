NOVI ŠKOF: Verjetno nas čaka zanimivo obdobje

Vsebina homilije novega tržaškega škofa Enrica (Henrika) Trevisija, predvsem pa energija, s katero jo je podal, sta v več udeležencih nedeljske slovesne umestitve v stolnici sv. Justa pustila močan, tudi pozitiven vtis. Poudarek, da mora ne samo škof ali duhovnik in redovnik, ampak vsaka oseba prevzeti iniciativo ter se podati na pot, hoditi okoli in oznanjati evangelij ter ne ostati za pisalno mizo oz. pred računalnikom, nakazuje verjetno smer, v katero bo šla tržaška škofija v prihodnjih letih.

Zdaj že upokojeni nadškof Giampaolo Crepaldi je sam priznal, da dokler ni prišel v Trst, se je v Rimu ukvarjal pretežno s papirji. Šele s prevzemom tržaške škofije se je začel ukvarjati z ljudmi, pri čemer je dejal, da je bilo slednje veliko boljše. Novi škof Trevisi pa se je že pred prihodom v Trst ukvarjal prvenstveno z ljudmi: kot docent, rektor semenišča ter župnik župnije Kristusa kralja v Cremoni in koordinator tamkajšnje pastoralne službe za družine. Verjetno se tudi zaradi tega zaveda, da krščanskega sporočila ne posreduješ s papirnatimi formulami in negibnostjo, ampak s stikom, odnosom, s tem, da čevlje obrabiš, medtem ko si na poti, z nagovarjanjem soljudi v preprostem jeziku. V pogovoru z nekaterimi udeleženci slovesnosti je podpisani dejal, da nas verjetno čakajo zanimiva leta in verjetno to ni daleč od resnice. V tržaški škofiji je torej pričakovati precej dinamičen pristop do oznanjevanja krščanskega sporočila.

Novi škof je na nedeljski slovesni umestitvi v slovenščini izrekel le nekaj stavkov poleg že standardnega »Ljubljeni bratje in sestre«, se je pa drugače slovenščina slišala v berilu, evangeliju in prošnji ter v eni od liturgičnih pesmi. Morda bi bilo tega lahko več, vsekakor je škof Trevisi v pogovoru za naš dnevnik poudaril, da je tržaška raznolikost bogastvo, tako kot tudi krščanstvo samo sloni na raznolikosti vernikov. Svoje službovanje bo posvetil vsem tržaškim skupnostim, je v pogovoru, ki smo ga objavili prav v nedeljo, dejal novi škof. Komentarji, ki jih je bilo zaslediti po spletu, so bili glede tega aspekta mešani, vendar je treba, kot je marsikdo zapisal, pustiti času čas. Kar se podpisanega tiče, so prvi vtisi pozitivni.