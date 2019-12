OBČANI IN VARNOST: Dežela brez vard

»Če je Trst peti v Italiji na lestvici o kakovosti življenja, ki upošteva tudi podatke o varnosti, tu pri nas ne more biti tako slabo,« je po novinarski konferenci ob koncu leta dejal tržaški kvestor Giuseppe Petronzi. S tem je odgovoril na vprašanje, kako gleda na trditve nekaterih občanov, ki se predvsem po spletu pritožujejo nad domnevno nevzdržnim položajem, ki naj ne bi bil pod nadzorom. Kvestor je sicer rekel, da mora policija prisluhniti tudi tem pritožbam, vendar se s pretiranim pesimizmom sam ne more strinjati.

Med pogovorom je bilo tudi izpostavljeno, da o obhodnih stražah oziroma patruljah – zasebnih pobudah skupin občanov ali (skrajno desnih) strank, ki hočejo same, mimo sil javnega reda, izvajati nadzor v mestu ali okolici – v Trstu že nekaj časa ni ne duha ne sluha. Očitno je to moda, ki je torej minljiva. Kvestor je sicer omenil, da je t.i. nadzor soseske, ki izvira iz anglosaškega sveta (neighborhood watch), lahko koristen pripomoček: to so občani, ki nadzirajo sosesko in obveščajo policijo, torej dopolnjujejo sistem javne varnosti in ga ne nameravajo nadomeščati.

Skratka, v Trstu k sreči nismo zreli za varde, paravojaške skupine, ki v Sloveniji povzročajo bolj kot drugo preglavice, ponekod v vzhodni Evropi pa konkretno ogrožajo pravno državo.