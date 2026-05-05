ODBOJKA Končni izkupiček: dva izpada in napredovanje

V soboto je padel zastor nad letošnjo sezono v odbojkarskih deželnih ligah, v državni B-ligi bo ta konec tedna igrala še Soča SloVolley. A ta je že pred nekaj tedni matematično izpadla iz lige, tako da bo izid še zadnje tekme postranskega pomena.

Eno napredovanje in dva izpada je tako izkupiček, ki so ga dosegle slovenske ekipe v letošnji sezoni, čeprav je še do zadnjega tedna obstajala možnost, da bi bila napredovanja lahko kar tri.

V soboto so se sanje in želje po napredovanju razblinile tako SloVolleyju v moški C-ligi kot Soči v ženski D-ligi. SloVolley, ki je v lanski sezoni izpadel iz B-lige, je že od začetka sezone odkrito napadal takojšnjo vrnitev v državno ligo. Kaj kmalu je postalo jasno, da bo Fiume Veneto letos glavni in hud konkurent. Ta je namreč nekaj neposrednih dvobojev izgubil le proti SloVolleyju, slednji pa je nekaj točk pustil po poti tudi proti drugim nasprotnikom.

Pri ženski ekipi Soče si pred začetkom sezone niso predstavljali, da se bodo do konca borili za napredovanje. Kot so priznali, pa so se naposled na prvi dve mesti uvrstili boljši ekipi iz D-lige, edini, ki sta sočanke tudi dvakrat premagali v prvenstvu.

Za letošnje napredovanje je poskrbel SloVolley v D-ligi, ki ravno tako ni ciljal na to. Že res, da so v tem prvenstvu napredovale kar tri ekipe, a to ne zmanjšuje uspeha mlade ekipe, ki je predvsem v drugem delu sezone prikazala dobre predstave, s katerimi si je zagotovila napredovanje.

Izpad je kot že omenjeno doživela Soča SloVolley v B-ligi, ki bo prvenstvo končala na zadnjem mestu v skupini C. Sovodenjski odbojkarji so bili sicer res na več tekmah kar enakovredni nasprotnikom, a do pozitivnega rezultata jim skoraj nikoli ni uspelo priti. Rezultatsko tako sezona nikakor ni bila uspešna.

V ženski D-ligi je izpadel tudi Zalet, ki je v prvenstvu nastopil z mlado ekipo. Zaletovke so v njem predvsem nabirale izkušnje, a rezultatsko niso bile kos večini ekip v ligi. Da so bile izkušnje sicer pomembne, dokazujejo rezultati na mladinskem področju, kjer so zaletovke osvojile prvo mesto v območnem prvenstvu U18.

V ženski C-ligi pa je močno prenovljeni Zalet kljub nekaterim težavam brez skrbi dosegel obstanek v najvišji deželni ligi.

Zdaj je čas za analize sezone, o katerim bomo z letošnjimi protagonisti pisali tudi na naših straneh. Na vrsti pa so oziroma bodo tudi odborniki in predsedniki društev, ki bodo morali organizirati ekipe za prihodnjo sezono. Najbrž bo tudi letošnje poletje zelo vroče, predvsem v sklopu odbojkarskih projektov kot sta SloVolley in Zalet, saj bodo morali najti rešitev, kako naprej. Če je bila na moškem področju v zadnjih dveh letih po ena ekipa v B-, C- in D-ligi, so trenutno kar tri ekipe v C-ligi. Na društvih in nato jasno tudi odbojkarjih in odbojkaricah je, da najdejo najboljše rešitve za nove uspešne sezone v zamejski odbojki.