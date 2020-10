PANDEMIJA: Koronavirusna utrujenost

»Covid-19 fatigue« je besedna zveza, ki jo v Franciji vse pogosteje uporabljajo. Prosto jo lahko prevedemo s koronavirusna naveličanost oziroma utrujenost. Ljudje so utrujeni in naveličani novih ukrepov, ki omejujejo njihovo življenje.

Tokrat so v primerjavi s spomladanskim valom še bolj obupani. Tedaj so jih vlade prepričevale, da bo poleti stanje boljše. Tako je delno bilo, izboljšava pa je bila kratkotrajna, saj se je virus začel spet hitro širiti, najbrž še hitreje kot prej, čeprav gre zdajšnje številke pripisati tudi večjemu številu brisov. Poletje je med drugim zdaj zelo daleč. Ljudje pa svojo naveličanost žal izražajo z neodgovornimi dejanji, tako v Franciji kot pri nas.

Zabave, neupoštevanje varnostnih predpisov in še bi lahko naštevali. Kakor da bi se sami prepričali, da lahko sprejmejo tudi kako okužbo (oziroma več tisoč teh), kako smrtno žrtev in kako hospitalizirano osebo več, le za to, da lahko življenje poteka na »nekdanji način«. Ne, take koronavirusne utrujenosti si ne smemo privoščiti.

Ravno zaradi tega, ker se ljudje težko odpovedujejo »normalnosti«, pa so bile vlade v Evropi prisiljene k temu, da od državljanov zahtevajo nova žrtvovanja. Vsak je svoje sreče kovač, pravi pregovor, vse evropske vlade pa so svoje državljane »kaznovale«, ker se leta 2020 ne znajo obnašati. Kazni oziroma ukrepi pa pronicajo v javnost na najrazličnejše načine. Marsikje so zadeve takoj jasne.

V Sloveniji je npr. premier Janez Janša – ob »človeški uri« – stopil pred kamero in napovedal znanstveni načrt ukrepov, ki jih bodo morali sprejeti, če se bodo uresničili natančno določeni pogoji. Emmanuel Macron je v Franciji že konec tedna naznanil, da bo državljane nagovoril v sredo. V Italiji pa – tako kot marca in aprila – morajo mediji ves dan ugibati, kateri bodo novi ukrepi, saj se vlada sestaja v nočnih urah, ko večkrat spremeni svoje mnenje in zaradi pritiskov najrazličnejših sektorjev bistveno omili svoje načrte, ukrepi pa so večkrat »dvoumno« napisani. Tak odnos do državljanov je najbrž edina koronavirusna naveličanost, ki je pri ljudeh upravičena.