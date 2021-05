PARADA PONOSA: Čakajoč Godota

Da desnosredinska občinska uprava Gorice zavrne prošnjo za pokroviteljstvo nad Parado ponosa, v bistvu ne preseneča. Kar si človek težko razlaga, pa je dejstvo, da je to ista uprava, ki je pred petimi meseci z Novo Gorico osvojila naziv Evropska prestolnica kulture 2025. Kulturna prestolnica seveda ne pomeni nenadnega sprejemanja naprednih idej, treba pa je priznati, da je osvojitev tega naziva nedvomno dosežek, ki predpostavlja voljo po preseganju zadržkov in predsodkov, voljo po vključevanju in zbliževanju. Zakaj taistih dobrih namenov ni na obzorju, ko gre za Parado ponosa?

Uprava, v kateri so stranke Naprej Italija, Liga in Bratje Italije, seveda ni naravni kandidat za podporo pisanemu sprevodu. Pa vendar – preskok, ki ga je uspela narediti s prestolnico, bi lahko storila tudi v tem primeru. Razlogi, s katerimi je župan podprl svoje stališče, so nerodni. »Nobenega predsodka nimam, saj je v demokratični družbi vsakdo svoboden, da ljubi, kogar želi,« pravi Rodolfo Ziberna. Začetek ni slab, vprašljivo je nadaljevanje: »Nekaj povsem drugačnega pa je provokativno izpostavljanje nekaterih spolnih izbir na račun drugih.« Županu je očitno tuj pojem »affirmative action«, po katerem se za skupine, ki so iz raznih razlogov zapostavljene, promovira vključevanje v družbo na podprt, »pretiran«, »provokativen« način. »Dogodek, ki bi povzdigoval heteroseksualne odnose, bi imeli za diskriminatornega,« trdi Ziberna. Seveda bi bilo tako: heteroseksualno razmerje je podlaga celotnega družbenega in pravnega sistema Zahoda. Do drugačnih razmerij je sistem, milo rečeno, bolj malo vključujoč. Heteroseksualno razmerje ne potrebuje poveličevanja, ker ga vsako družbeno pravilo že itak priznava in povzdiguje. Zato potrebujejo Parado ponosa tisti, ki niso vključeni v ta sistem razmerij in na dogodku lahko izrazijo svojo identiteto.

Za goriško upravo je čezmejno sodelovanje, torej priznavanje druge narodne identitete, pozitivno. Na priznavanje različnih spolnih identitet pa bo treba še čakati. Godota, verjetno.