PO SEJMU: Takšna »štafeta« nekaj pomeni

Obisk Frankfurtskega knjižnega sejma predstavlja edinstveno doživetje. V takšnem mravljišču se človek težko znajde, še zlasti če nima jasnega cilja in si kratkomalo reče, da bo obiskal sejem in potem videl, kako in kaj. Tako ne gre. Na sejem moraš priti z jasnim namenom; če ti ostaneta čas in volja za še kaj drugega, toliko bolje.

V Frankfurt sem se odpravil predvsem zaradi Slovenije, zanimala me je tudi Italija, obiskal sem ogromni nemški paviljon in si bežno ogledal še nekatere druge. Med nemškimi knjigami je mrgolelo mladih, ki so v dolgih vrstah čakali na avtograme priljubljenih striparjev. Seveda avtograme v tam kupljenih stripih. Nemški paviljon je bil - mislim - edini, kjer si lahko kupil knjige.

Nisem založnik in niti pisatelj, zato ne morem strokovno oceniti, če se je Slovenija kot letošnja častna gostja sejma izkazala ali ne. Kot ljubitelj knjig in obiskovalec pa lahko rečem, da mi je bila Slovenija v Frankfurtu všeč. Njen paviljon je bil zelo »praktičen« in gostoljuben, srečanja so bila na visoki ravni, odziv v domačih in tujih medijih, posebno v nemških, pa zelo dober. Pogrešal sem sicer prikaz jezikovne raznolikosti Slovenije, torej omembo navzočnosti italijanske in madžarske jezikovne skupnosti.

V nekaterih slovenskih in tujih časopisih sem prebral, da je Slavoj Žižek s svojim nastopom v Frankfurtu rešil čast Slovenije. Trditev se mi zdi pretirana, res pa je, da je slovenski filozof tako celovito in objektivno prikazal tragedijo na Bližnjem vzhodu, da mu je bilo težko oporekati. Nobene prizanesljivosti do Hamasa, a tudi kritike Izraelu, ki doslej ni hotel ali znal rešiti palestinskega vprašanja. Zanimivo je, da je to povedal v Frankfurtu, kjer na županstvu plapolata ukrajinska in izraelska zastava, na parkomatih javnih parkirišč pa je napis: »Mi smo na strani Izraela«.

Slovenci v Italiji smo s frankfurtskim sejmom lahko zadovoljni. Slovenska Javna agencija za knjigo nam je po znanih polemikah o Borisu Pahorju, ki so se ga v Frankfurtu nazadnje lepo spomnili, namenila potrebno pozornost. Slovensko »štafeto« Italiji, ki bo prihodnje leto častna gostja sejma, je predal tržaški Slovenec Dušan Jelinčič, častna gosta zaključne prireditve pa sta bila župana Nove Gorice in Gorice, Samo Turel in Rodolfo Ziberna. Prišla sta predstavit EPK 2025.

In ko se spet zapirajo meje, je Mauro Mazza, uradni predstavnik Italije v Frankfurtu, posebej izpostavil pomen odprte meje in tvorno sobivanje ob njej. Sklepna prireditev je bila precej politična, kar tudi ni slabo.