POD PREPROGO: Požigalca v smodnišnici

Posledice ameriško-izraelske agresije na Iran imajo že take vojaške, politične in gospodarske razsežnosti, da je vprašanje, ali gre še le za regijsko krizo, ali je to začetek tretje svetovne vojne. Francoski politolog Pascal Boniface že 20 let svari, da bo svetovna vojna izbruhnila na bližnjevzhodni prelomnici med Zahodom in preostalim svetom. Zanetil jo bo Izrael, kolonizacijski tujek v arabskem svetu, do zob oboroženi stražar naftnih interesov Zahoda ter trgovskih poti med Azijo in Evropo.

Previdnosti Kitajske se imamo za zdaj zahvaliti, da se svetovna vojna po kosih še ni sprevrgla v totalen spopad, čeprav se Donald Trump in Benjamin Netanjahu igrata z ognjem v smodnišnici.

Zakaj sta napadla Iran? Jedrska grožnja je pretveza, ki jo je Trump sam ustvaril. Leta 2017 je preklical sporazum, ki ga je dve leti prej z Iranom sklenil njegov predhodnik Barack Obama. Dokler je veljal, je Iran spoštoval obveze o le civilni rabi urana, potrjuje Mednarodna agencija za jedrsko varnost (IAEA). V Omanu so se navidez uspešno pogajali o tem, da bo Iran bogatenje urana omejil pod tri odstotke (za jedrsko bombo je potrebnih 90 odstotkov). ZDA so se pogajale s figo v žepu in - na presenečenje italijanskega ministra Guida Crosetta, ki je nič hudega sluteč dopustoval v Dubaju - pripravljali napad. Odločitev je padla en teden pred agresijo, ko je Netanjahu obiskal Trumpa in ga prepričal (prisilil?) v napad.

Pustimo bedne laži o osvobajanju Irank in Irancev. Grozljiv pokol 165 učenk v Minabu pove, kako mislijo osvoboditelji deklice za vselej rešiti rut na glavi. Tudi zamenjava režima je utvara. Nismo več leta 1953, ko so Angloameričani na mesto Mohameda Mosadeka postavili lutko Rezo Pahlavija in se spet polastili nacionalizirane nafte. Kako se ZDA obrestuje rušenje režimov, vidimo v Afganistanu, Iraku, Libiji, Siriji, Somaliji, Sudanu, Južnem Sudanu in drugje: propadle države, državljanske vojne, nova legla terorizma.

Čemu torej napad na Iran? Zaradi hegemonije, pravzaprav dveh: regijske hegemonije Izraela in globalne ZDA. Izrael Hamasovega 7. oktobra 2023 ni preprečil, čeprav se kopičijo dokazi, da je zanj vedel. Izkoristil ga je za dokončen obračun s Palestinci in šiiti. Netanjahu že 30 let sanja, da bi potolkel šiitsko »os zla« in jo pokoril sionistično-ameriški dominaciji, kot so se že Egipt, Jordanija in zalivske monarhije.

Iran je že bil na kolenih zaradi sankcij in vojaških udarcev, kljub temu pa ga brez podpore ZDA Izrael sam ni mogel streti. V agresijo je zato povlekel ZDA. Kaj bolje kot izkoristiti izsiljevalsko menico afere Epstein, s katero drži na vrvici Donalda Trumpa? Analitik Jeffrey Sachs trdi, da sta ameriški kongres in predsednik povsem v rokah sionističnih lobijev. Njihov zaupnik Jared Kushner, Trumpov zet, bdi nad vsemi pogajalskimi omizji od Gaze do Irana.

Trump je v afero Epstein vpleten do grla, carinsko izsiljevanje sveta mu je spodletelo, v enem letu je skrhal gospodarstvo ZDA, na novembrskih volitvah tvega pekoč poraz. Tako kot Netanjahu v Izraelu tudi sam potrebuje vojno, da ostane na oblasti.

Za ceno razkola z bazo Maga je klonil pritisku Izraela in hkrati vojaško-industrijskega kompleksa ZDA, neoconsov Marca Rubia in verskih obsedencev, kakršen je minister za vojno Pete Hegseth. Naj mi duh Franca Basaglie odpusti, a tile s Trumpom vred so za norišnico!

Namesto da bi bili varno pod ključem, sanjajo o novi globalni hegemoniji, da bi propadajoči imperij ZDA z vojaško silo podaljšal svojo agonijo in neizmerno gorje, ki ga povzroča svetu. Z Venezuelo in Iranom ciljajo, da bi si zagotovili monopol nafte in plina ter ošibili Kitajsko. Nekoliko jo bodo: iz obeh držav je dobivala 1,7 milijona sodov dnevno, 15 odstotkov svoje porabe. To ni malo, a ni nenadomestljivo. Prej bo v zagati Indija, še bolj Evropa, ki si po ruskem plinu zapravlja še zalivskega.

Edini pokončen in razsoden voditelj v EU Pedro Sánchez je obsodil agresijo. Drugi molčijo in se vazalsko pripravljajo, da se vpletejo še v to vojno. Kajpak na strani agresorjev. S tem se ne bomo izognili katastrofi. Podražitev nafte, podvojitev cene plina sta že tu, sledita inflacija in recesija. Tako kot Jeffrey Sachs lahko le upamo v modrost in potrpežljivost voditeljev držav Brics, ki čakajo, da mine vihar in se spet vzpostavi nek red. Toda, koliko gorja bosta dotlej še povzročila Trump in Netanjahu? Se bo v EU in ZDA kdo dvignil, da ju ustavi?