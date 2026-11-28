Pisatelj Sergio Ramirez, rojen v Nikaragvi, nekoč sandinistični vstajnik proti diktaturi Anastasia Somoze, po zmagi sandinistov podpredsednik Nikaragve, čez nekaj let pa kritik novega diktatorja Daniela Ortege in naposled izgnanec iz svoje domovine, apatrid, je dobil največje priznanje, ki ga najbolj imenitnim osebnostim španskega sveta nameni Španska kraljeva akademija. V akademiji, ki velja za posvečen kraj, je 46 sedežev. Tistega, ki je označen s črko L, je zasedel Sergio Ramirez.

Velik dogodek je bil njegov sprejem v Kraljevo akademijo za vso Latinsko Ameriko. V Madridu potomci kolonialnih gospodarjev z druge strani Atlantika ne veljajo ravno za enakopravne Špancem. Tudi pol tisočletja od odkritja Amerike še ne. Na prste ene roke je mogoče prešteti osebnosti iz Latinske Amerike, ki so v petsto letih vstopili v Kraljevo akademijo.

Pred Sergiom Ramirezom je v Kraljevi akademiji sedel še en pisatelj iz Latinske Amerike, perujski mojster peresa Mario Vargas Llosa. Oba sta bila prej deležna tudi Cervantesove nagrade, ki je nekaj podobnega naši Prešernovi nagradi. Ramirezove knjige so po zaslugi Ferdinanda Miklavca prevedene tudi v slovenščino.

Sergio Ramirez je Cervantesovo nagrado dobil leta 2017, kmalu potem se je nova nikaragovska diktatura znebila vseh Ortegovih nekdanjih najbližjih sodelavcev. Ni jim oprostil, da so hoteli prenoviti sandinizem, ga spet narediti demokratičnega. Najprej so jih zaprli, potem izgnali in jim vzeli potne liste, tudi državljanstvo. Med njimi je bila Violeta Barrios de Chamorro, izvoljena predsednica, ki je nekoč premagala Ortego. Umrla je v San Joséju. Sergio je pobegnil zadnji trenutek, zatekel se je v Kostariko, potem pa preselil v Španijo. Doma je lahko ostal in potem tudi umrl samo Ortegov brat Humberto, nekoč vojaški poveljnik sandinistov in obrambni minister. Tudi on je bil v nemilosti.

Vsi stari soborci so se upirali, ko je Daniel Ortega skupaj z ženo Rosario Murillo, ki je njegova sopredsednica, deželo vzel za svoj fevd, krvavo je zadušil tudi študentske nemire ob 40. obletnici sandinistične vstaje in zmage.

Sergia Ramireza sem spoznal pred skoraj pol stoletja, ko me je k njemu napotil panamski kolega iz Mehike. Nikaragovske oblasti mi do tedaj nikoli niso dovolile vstopiti v deželo. Sergio bo gotovo našel kakšno stezico, je rekel panamski kolega. Potem se je zame v Nikaragvi odvijalo kar se le da hitro.

Sergio je takrat živel v Kostariki, drugače v Somozovem času ni bilo mogoče. Povabil me je domov, prav kmalu pa še enkrat poklical, naj hitro pridem spet. V njegovi dnevni sobi je bila ustanovljena junta narodne obnove, namenjena predstavljanju sandinizma po svetu. Pet jih je bilo, na prvem sestanku v San Joséju je manjkal Daniel Ortega, ki je bil tedaj še v Havani. Nekaj tednov pozneje mi je Sergio sporočil, naj se pripravim, pome pošilja šoferja, ki me bo peljal v Nikaragvo.

Na jugu Nikaragve, na meji s Kostariko, so se bili najhujši boji zadnjih mesecev nikaragovske vojne, tam je vstopala tuja pomoč. Tam sem pri obmejni vasi Peñas Blancas in v krajih severneje doživel svoj ognjeni krst, zaradi katerega se mi je čez leta zdela slovenska osamosvojitvena vojna prav civiliziran in umirjen spopad. Pozneje sem vstopil v Nikaragvo še enkrat brez vizuma, na dan, ko je padal Somoza. V Managvo, ki pravzaprav še dandanes ni čisto pravo, veliko mesto, saj jo je porušil potres leta 1972, smo vstopili pri jezeru, po truplih smo bili prisiljeni hoditi. Potem so vkorakali sandinisti z vseh strani. Tudi tisti so se pripeljali, ki so jih spremljali kubanski vojaki, takrat smo mislili, da so Nikaragovci.

Sergio Ramirez je bil vse življenje pisatelj, bolj v začetku nekaj časa tudi novinar, z eseji, kratkimi zgodbami in potem z romani in političnimi kriminalkami si je pridobil svetovni sloves. Politika ga ni tolikanj pokvarila, da ne bi znal še naprej dobro in pošteno pisati. Izgon iz domovine ga je spodbudil k pisanju zgodb, ki bralstvu povedo, kako je Nikaragva še kar naprej »maldito país«. Prekleta, zakleta dežela, kakor jo je skoraj pred stoletjem krstil Sandino. Tudi Sandino je glavi dveh ameriških častnikov, svetovalcev in pomočnikov Anastasia Somoze, vtaknil v kartonski škatli in ju po pošti poslal v Washington.