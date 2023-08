POMOČ: Slovenija nas danes potrebuje

Vode so odtekle, plazenje zemlje se je umirilo, ceste, ki niso bile huje poškodovane, so znova prevozne. Na domove, ki jim je bilo prizaneseno, se vračajo evakuirani ljudje. Na prizadetih območjih tisoči odpravljajo posledice dramatičnih poplav s konca prejšnjega tedna. Poleg poklicnih reševalcev, civilne zaščite, gasilcev, vojske, policije so prišli pomagat prostovoljci. Tudi iz tujine, tudi iz zamejstev. Pridnih rok potrebujemo, je bil na naših straneh apel župana Mozirja.

Dogajanje na terenu nam torej vrača podobo umirjanja razmer in delovnega, marljivega naroda, ki se je na razdejanje odzval udarniško in z veliko, izjemno solidarnostjo. Vrača nam podobo tolikih ljudi, ki z delom v blatu in med naplavinami pripravljajo pogoje za vračanje v normalnost.

Toda imejmo istočasno v očeh tudi podobo zelo številnih prebivalcev naše matične države, ki zaradi posledic poplav doživljajo veliko stisko. Ker so ostali brez doma, ker so na še nedostopnih mestih, ker so odtrgani od središč, ker so utrpeli veliko materialno škodo, ker jih skrbi preživetje, saj so ranjene tudi številne gospodarske dejavnosti. Stisko bodo še dolgo doživljali, obnova bo dolgotrajna, država bo morala pospešiti postopke, da se bodo napovedani - iz slovenske blagajne - in obljubljeni - iz Bruslja - milijoni spremenili v ukrepe z oprijemljivimi učinki.

Imejmo v očeh podobo velike stiske predvsem zato, da se nas ne bi polastil občutek, da naša pomoč ni več potrebna. Ker da je stanje pod nadzorom, ker da bo država le naredila svojo dolžnost, ker da Evropa ne bo zatajila, ker da bodo pomagali tudi dobri sosedje. Res? Severni, vzhodni, južni sosedje so takoj odreagirali. Iz zahodne soseščine pa dolge, mučne štiri dni nič. Sicer skoraj nič, saj je čast velikega soseda nekako reševala le hvaležna Emilija - Romanja. Bodimo (skrajno) prizanesljivi molk in neodzivnost pripišimo omamljajočim velikošmarenskim sirenam.

Za ranjeno Slovenijo pa se je mobilizirala skupnost Slovencev v Italiji. Z zgledno enotnostjo. Aktualna mobilizacija manjšine se lahko primerja samo z mobilizacijo za potresence v Furlaniji leta 1976. To je velika stvar. Zato podprimo akcijo Pomoč Sloveniji. Z donacijo in s širjenjem glasu o njej med pripadniki večinskega naroda, ki iskreno čutijo brezmejno.