PRED VOLITVAMI: »Gentile« do Slovencev

Iz Berlusconijeve stranke Naprej, Italija prihajajo dobre novice za slovensko manjšino. Po oceni kandidata za poslansko zbornico Fabia Gentileja je bilo pripadnikov slovenske manjšine v Furlaniji - Julijski krajini spomladi leta 2018 nekaj nad 128 tisoč, kolikor je bilo na takratnih senatnih volitvah volivk in volivcev Demokratske stranke (DS). Morda sicer nekaj tisoč manj, če ugibamo, da je za DS glasovalo tudi nekaj Furlanov in, zakaj ne, tudi nekaj volivcev italijanske narodnosti.

Gentilejevo izjavo na tržaški predstavitvi kandidatov Naprej, Italija, da DS volijo le še pripadniki slovenske manjšine, zato je stranka za nosilko senatne liste izbrala tržaško Slovenko Tatjano Rojc, bi lahko mirno arhivirali kot predvolilno potegavščino. Poceni volilni »štos« goriškega politika vsekakor razkriva odnos Berlusconijeve stranke do Slovencev. Ta se najbolj odkrito kaže v politični usmeritvi čedajskega poslanca Roberta Novellija, ki se spet poteguje za Rim. Naprej, Italija pa nista samo Novelli in Gentile.

Dolgoletni parlamentarec Giulio Camber je svojo politično kariero gradil tudi na protislovenski politiki, ki jo je »zatajil«, ko se je vpletel v afero Tržaške kreditne banke, za kar je bil tudi pravnomočno obsojen. Ne smemo pozabiti njegovega žolčnega nasprotovanja zaščitnemu zakonu za Slovence, ko je v senatu od poslanca Roberta Menie prevzel »štafetno palico« parlamentarne obstrukcije.

Če je bil Menia odkrit nasprotnik zaščite, je Camber svoj odklonilni odnos do Slovencev nespretno prepletal z eksodusom Italijanov iz Istre, s fojbami in še marsičem. Menia je bil neposreden in se je videlo, da ga vprašanje zanima, Camber ni nikoli dajal tega občutka. Zanimali so ga le glasovi.

Tudi tržaška občinska odbornica, aktualna poslanka in spet kandidatka Sandra Savino ni ravno prijateljica slovenske manjšine. Ko je njen goriški somišljenik Guido Germano Pettarin javno podprl vrnitev tržaškega Narodnega doma in goriškega Trgovskega doma Slovencem, ga je Savino kot deželna koordinatorka stranke Naprej, Italija grobo utišala. V tiskovnem sporočilu, ki ga je podpisal tudi Novelli, je Pettarinu zabrusila, da je stališče o slovenskih domovih njegovo osebno stališče in da Berlusconijeva stranka razmišlja čisto drugače.

Poslanka Savino se je »proslavila« tudi s polemiko s pokojnim Borisom Pahorjem. Ko mu je italijanski predsednik Sergio Mattarella podelil državno odlikovanje, je tržaška političarka obtožila pisatelja, da zanika fojbe in da je njegovo odlikovanje sramotno, pri čemer je kritika hočeš nočeš letela tudi na predsednika republike. S kolegom Mauriziom Gasparrijem sta od Kvirinala zahtevala preklic Pahorjevega odlikovanja, njuna zahteva pa je ostala brez odziva.

Fabio Gentile je svojo sodbo o »slovenski Demokratski stranki« oplemenitil z oceno, da bi bilo dobro, ko bi Slovenci izvolili parlamentarca neodvisno in izven strankarskih mehanizmov. Če prav razumemo, kandidat podpira neke vrste zajamčeno predstavništvo. Dobro je to vedeti. Ko bo, če bo, novi parlament razpravljal o novem volilnem zakonu, lahko slovenska manjšina računa na Gentilejevo podporo. In če Goričan ne bo izvoljen, vsaj na pomoč njegove stranke.