PRIMER LUCANO: Med zakonom in človečnostjo

Obsojen zaradi zločinov v korist človeštva. Tako je ustvarjalec vinjet Vauro povzel paradoks sodbe v Locriju, kjer so nekdanjega župana občine Riace Mimma Lucana obsodili na 13 let in dva meseca zapora zaradi nepravilnosti pri uporabi javnih sredstev. Vrniti bo moral tudi 700.000 evrov državnih in evropskih sredstev, ki jih je v javno korist vendar nepravilno uporabil kot župan. Za oceno sodbe bo treba počakati na objavo utemeljitve, vendar je že to, da je obsodba dvakrat težja od zahtev tožilstva, milo rečeno nenavadno. Tudi ker Lucanu nihče ni očital, da bi si spravil v žep en sam evro. Očitali so mu le, da je po svoje tolmačil in prirejal predpise v korist lokalne skupnosti in migrantov, s pomočjo katerih je vas Riace po desetletjih izseljevanja doživela preporod.

Obtožili so ga sklepanja porok tujk z domačini z namenom, da bi kako priseljenko rešil pred izgonom. Ali kršitev predpisov pri oddaji odvoza odpadkov, ko je proti interesom večjih in ne vselej prozornih družb službo oddal zadrugi domačinov in priseljencev, ki so tudi z uporabo oslov po ozkih ulicah vasi organizirali nenavaden vendar kapilaren, učinkovit in cenejši sistem sortiranja odpadkov.

Zaradi tega je zaslovel po svetu. Ugledni mediji so model Riace postavili za zgled uspešne integracije migrantov. Revija Fortune je nekoč Lucana uvrstila na 40. mesto med vplivnimi osebnostmi v svetu in ga postavila ob bok papežu Frančišku, Angeli Merkel, Timu Cooku. Wim Wenders je o njem posnel film Il Volo. Zaradi istih dejanj, zaradi katerih slovi po svetu, je bil zdaj v Locriju obsojen na 13 let zapora. Ker je pomagal priseljencem. Nacifašist Luca Traini, ki je iz rasističnega prezira na ulici streljal na temnopolte in jih hudo ranil šest, je za to dobil 12 let. Nekdanji Berlusconijev pribočnik in že polnopravno obsojeni Marcello Dell’Utri je bil oproščen glede pogajanj s kupolo Cosa Nostra. Ne ker pogajanj ne bi bilo, ampak ker da to ni kaznivo. Obsojeni so bili le mafijski botri, kot da bi se mafija ne pogajala z vrhovi države ampak le sama s sabo.

Primer Lucano bi lahko obravnavali iz filozofskega zornega kota večnega konflikta med danimi zakoni in univerzalnimi načeli človeškosti. Mimmo kot sodobna Antigona, ki v imenu pietete in solidarnosti zavestno krši predpise. Morda pa je bližja resnici bolj pritlehna ugotovitev. Po Lucanu so udarili zato, ker je bil v napoto mafiji in politiki. Prvi, ki služi tako z upravljanjem centrov za priseljence kot z izkoriščanjem njihove delovne sile na poljih v Kalabriji, je model Riace odjedal posle. Drugi, na čelu z Matteom Salvinijem, je zgled pozitivne integracije bil še bolj v napoto, saj je razgaljal laž političnega manipuliranja in ustrahovanja z »invazijo migrantov«. Ni naključje, da vodja Lige zdaj zadovoljno rohni o obsodbi na 13 let, da bi javnosti prikril lastno sramoto in dvojno moralo, ko sta z Luco Morisijem blatila in medijsko linčala tudi Mimma Lucana.

K sreči obstaja tudi nad obsodbo zgrožena Italija. V času pisanja teh vrstic se je na platformi Change.org v podporo Lucanu nabralo še 13.000 podpisov (skupno za zdaj 125.000). Morda bo ogorčenje zdramilo um in srca. Vsaj tistim, ki še razpolagajo z obema.