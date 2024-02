RASIZEM: Kdo bo (prvi) zamejski Maignan?

V soboto se je spet zgodilo. Na in ob nogometnem igrišču smo spet slišali protislovenske psovke. Tokrat v Miljah, na račun nogometašev Sovodenj (proti Muggii 2020) na tekmi 1. amaterske lige. Sodnik, kot so dejali predstavniki sovodenjskih belo-modrih, naj ne bi nič slišal oziroma je vse skupaj preslišal. Drugače bi bil moral ukrepati, saj v pravilniku nogometne zveze Figc jasno piše, da zahteva rasistični izpad disciplinsko obravnavo in hudo kazen. Lani se je zgodilo, da je disciplinska komisija kaznovala nogometaša, ki je rasistično zmerjal temnopoltega nasprotnika. To pa je v zapisnik zapisal sodnik in zaradi tega so lahko na zvezi odprli postopek za disciplinsko obravnavo.

Morda pa je čas, da tudi sami klubi reagirajo in se ob pojavu rasističnih gesel nogometaši enostavno odmaknejo v slačilnico. Prav gotovo bi bila taka poteza medijsko bolj odmevna od ignoriranja takih podlih dejanj. Klubi bi resda tvegali, da bi tekmo izgubili brez boja s 3:0 in bi celo morda prejeli denarno kazen. A gesta bi zajela širši krog ljudi.

Podobno kot je to storil vratar Milana Mike Maignan pred enim mesecem na tekmi proti Udineseju v Vidmu, kjer ga je skupinica Udinesejevih »ultrasov« zmerjala in žalila zaradi njegove barve polti. Maignan se je po petih minutah vrnil na igrišče, a o tem so nato pisali in poročali vsi državni mediji. Treba je biti pogumni. Ne pa kot noji skrivati glavo v pesek.