SOVRAŽNI GOVOR: Delago, Sinigoi, Colturi in spletni anonimni butalci

»Sprva Sinner, nato meranska županja in nazadnje Delago. Dovolj nam je nacionalističnega medijskega pritiska in žalitev,« so za spletno stran Il Dolomiti napisali člani kulturnega društva Gaismayr iz Trenta, ki so ladinski alpski smučarki Nicol Delago izrazili solidarnost po napadih na raznih družabnih omrežjih. Delago je namreč po zmagi v superveleslalomu na svetovnem pokalu na Trbižu za ladinski deželni Rai (Rai Ladinia) spregovorila v ladinščini, ki je njen materni jezik. Članica italijanske smučarske reprezentance namreč prihaja iz Gherdëine (Val Gardene), kjer je zgodovinsko prisotna ladinska skupnost in kjer je doma ladinski jezik.

Žaljivi in rasistični komentarji so največ odmevali na Trentinskem in Južnem Tirolskem. Preskočili pa so tudi deželne meje. Oglasilo se je več politikov in političnih strank (med temi ni bilo Bratov Italije). Čast desne sredine je rešil nekdanji predsednik Veneta Luca Zaia: »Ni dopustno in nikoli ne sme biti dopustno, da se športnika žali in zasmehuje zaradi uporabe njegovega maternega jezika. Kar se je zgodilo Nicol Delago, je resno, nesprejemljivo in pove veliko več o tistih, ki žalijo, kot o tistih, ki so žrtve napadov.« Opozoril je obenem na pomen jezikovnih skupnosti na severovzhodu Italije in med temi imenoval tudi furlansko ter slovensko.

V Furlaniji - Julijski krajini se je športnici v bran postavil (le) vodja poslanske skupine v deželnem svetu Pakta za avtonomijo Massimo Moretuzzo, ki je poudaril, da uporaba ladinščine, furlanščine, slovenščine, nemščine in ostalih jezikov »ni navada ali kaprica, ampak pravica, ki jo priznava italijanska zakonodaja.«

Tudi novica, da bo nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini zastopala Slovenijo, je na Facebook strani lokalnega italijanskega časopisa požela precej radovednosti. Nekaterim to ni šlo v račun, ampak živimo v demokraciji in lahko vsak izrazi svoje mnenje. Seveda vsakič v mejah razuma in spoštovanja. Skeptikom so nekateri odgovorili, češ da tudi Lara Colturi nastopa za Albanijo in ne za Italijo. Dodati moramo še, da so odgovorni v uredništvu tokrat pozorno spremljali, kdo kaj napiše. Neustrezne komentarje so sproti brisali. Bolje tako. Tudi to je demokracija.

Sovražni govor je namreč vsaka oblika spodbujanja, širjenja ali opravičevanja sovraštva in nasilja proti posamezniku ali skupini ljudi na podlagi določenih lastnosti, kot so spol, spolna usmerjenost, rasa, etnična pripadnost, narodnost, jezik, socialni položaj, vera ali druga prepričanja. Hujše oblike sovražnega govora so tudi kaznivo dejanje. To velja prav za vse.