ŠPORTNI DOSEŽKI: Tudi leto 2025 še zdaleč ni bilo dolgočasno

Prihodnji teden se bomo že poslovili od leta 2025, ki je bilo iz športnega vidika povprečno, a še zdaleč ne dolgočasno. Čustev je bilo na pretek. Na Apeninskem polotoku je bila v ospredju odbojka, saj so se Italijanke in Italijani okitili s svetovnima naslovoma. Klubska svetovna prvaka sta nato bila še Scandicci in nazadnje Perugia. Italija so dokazali, da so nesporna odbojkarska velesila. Neke vrste mala deželna velesila je tudi slovenska odbojka v Italiji, ki že nekaj sezon diktira ritem v najvišji deželni C-ligi. Pred dvema letoma je v državno B-ligo napredoval SloVolley, lani Soča. SloVolley ZKB je letos spet na prvem mestu v C-ligi. Slabše se piše Soči v B-ligi, ki pa je, kot že dobro vemo, zelo zahtevna.

V deželi na sončni strani Alp (beri Sloveniji) se je s čustvi poigraval kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je osvajal spomenike, pometel z vso konkurenco na francoskem Touru, potrdil naslov svetovnega prvaka in dodal še krono evropskega prvaka.

Vzhajajočega odličnega kolesarja imamo tudi Slovenci v zamejstvu. Daniel Skerl je letos zaključil prvo sezono kot "profič" v ekipi Bahrain-Victorius.

Z najboljšimi svetovnimi alpskimi smučarji se je začetek januarja v Kranjski Gori in tudi pred nekaj dnevi v francoskem Courchevelu pomerila nabrežinska smučarka, članica SK Gorica in obenem še vedno SK Devin, Caterina Sinigoi.

V jadranju je članica TPK Sirena Jana Germani začela svojo (še dolgo) pot do olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028. Na olimpijsko tirnico je svoj vlak, oziroma jadrnico, utirila še druga članica Sirene, Kontovelka Caterina Sedmak.

V letu 2025 se bo v mladinskem nogometu spomnili vzpostavitve ponovnega sodelovanja med slovenskimi klubi na Tržaškem. Dolgoročen ambiciozen program sta začrtala bazovska Zarja in kriška Vesna, ki upata, da bi medse pritegnila še druga slovenska društva. Nekaj se premika tudi na goriški osi, predvsem med Sovodnjami in Juventino.

V moški odbojki se (ne brez težav) nadaljuje projekt SloVolley, v ženski odbojki bo morda treba malce prevetriti ali (še bolje) nadgraditi projekt Zalet.

Slovensko košarko v Italiji je zaznamovalo razbitje na dva pola: na eni strani Jadran (Kontovel, Polet, Sokol in Dom), na drugi pa Bor in Breg.

Tudi letošnji volilni občni zbor ZSŠDI je bil svojevrsten. Takoj po izvolitvi je predsednik Ivan Peterlin odstopil. Po nekaj dneh pa si je premislil. Krovni športni organizaciji pa je lahko v čast, da je skupaj z drugimi akterji ustanovila Zamejsko športno koordinacijo (ZAŠKO) in odprla regijsko pisarno OKS na Opčinah. Slovenski šport v Italiji je tako še bolj povezan s Slovenijo. Na to smo lahko ponosni, saj je Slovenija, glede na uspešnost posameznikov in klubov, pravi svetovni športni fenomen.