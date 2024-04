TRAMVAJ: Novinarke postavljajo pač vprašanja

Marsikoga, ki je v ponedeljek zvečer sledil zasedanju tržaškega občinskega sveta, je zmotil nastop odbornice Elise Lodi. Potem ko so ji iz opozicijskih vrst kar štirje svetniki postavili aktualna vprašanja v zvezi s poročanjem Primorskega dnevnika o težavah na progi openskega tramvaja, je svojo repliko začela z besedami: »Žal mi je, da tu vidim novinarko ...« Novinarko, ki je članek napisala, kolegico Sanelo Čoralič.

Opozicijski svetnici Laura Famulari (DS) in Giorgia Kakovic (Zdaj Trst) sta nelagodje ob teh besedah odbornice glasno izrazili v mikrofon. »Neokusno je napadati novinarko, toliko bolj, ker je odbornico pred objavo prosila za komentar,» je bila jasna Kakovic, medtem ko je Famulari dejala: »Tudi jaz nisem cenila besed, s katerimi se je odbornica obregnila ob novinarko, vsi imajo pravica do kritike, a upam, da se to ne bo več ponovilo.«

Sanela Čoralič je pridobljene informacije o napakah, ki naj bi bile storjene na tramvajski progi (in o katerih je pisala v pogojniku) skušala pred objavo preveriti pri odbornici in občinskih funkcionarjih. A kot se večkrat zgodi, na vprašanja niso želeli odgovarjati. Isto je storila tudi po objavi članka, a nihče ni želel demantirati napisanega. Tudi po ponedeljkovem nastopu odbornice ni povsem jasno, kaj je v članku neresničnega. Potrebno bo postaviti nova vprašanja ...