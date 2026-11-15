VOLITVE V TRSTU: Desna preteklost »centrista« Cervesija

Konec oktobra je - s kandidaturo Francesca Cervesija za tržaškega župana - stopil na krajevni politični oder nov binom: Cervesi - Governa. Izrečen v tem zaporedju bi kazalo, da naj bi ... Cervesi »vladal«. Upoštevajoč tržaško politično dogajanje zadnjega četrt stoletja bi bilo bolj realno obrniti binom na glavo: Governa - Cervesi.

Arturo Governa (letnik 1979) je shodil prve politične korake v rajonskem svetu za zahodni Kras. Leta 2000 je bil izvoljen na listi Finijevega Nacionalnega zavezništva. Pet let pozneje je postal pokrajinski svetnik, vedno Nacionalnega zavezništva, ki je med mandatom pristopilo k Berlusconijevemu Ljudstvu svobode. Na koncu mandata se je preselil v mešano skupino.

Bilo je v času, ko se je priključil novi desničarski stranki takratnega tržaškega občinskega odbornika Franca Bandellija Un’altra Trieste - Drugi Trst. Leta 2011 je na tej listi kandidiral na tržaških pokrajinskih volitvah. Kandidat za predsednika pokrajine Bandellijeve liste je bil - Francesco Cervesi (letnik 1978). Slednji je zbral 7032 glasov (ali 6,17 odstotka) in bil - kot predsedniški kandidat - izvoljen za pokrajinskega svetnika. Governa ne.

Tako Governa kot Cervesi sta bila predstavnika tržaške desnice, a o tem pozneje ...

Po poldrugem desetletju se je Arturo Governa vrnil na tržaško politično sceno. Aprila je postal sekretar tržaške sekcije Calendove Akcije. Z njegovim prihodom - tako se je izkazalo pred nekaj tedni - je bilo dejansko konec sodelovanja Akcije pri pogovorih za oblikovanje širše levosredinske koalicije Skupna prihodnost na prihodnjih tržaških občinskih volitvah.

Na predstavitvi kandidature za župana je Francesco Cervesi večkrat poudaril, da »predstavlja tretji pol« in da želi ponuditi »liberalno in reformistično alternativo tradicionalni delitvi na levico in desnico.«

S temi besedami je dejansko postavil alternativo ... samemu sebi.

Kajti: Francesco Cervesi je bil pred poldrugim desetletjem del »tradicionalne delitve na levico in desnico«, in sicer njen skrajno desničarski del.

Ko je leta 2011 kandidiral za predsednika pokrajine na listi Bandellijeve Un’altra Trieste, je njegovo kandidaturo podprla skrajno desničarska neofašistična stranka Forza Nuova Roberta Fioreja. Novinar Paolo Berizzi je v konec oktobra v Mieli predstavljeni knjigi Il libro segreto di Forza Nuova razkril njeno delovanje in rovarjenje.

Kandidatna lista stranke Forza Nuova -La Destra (tako se je uradno predstavila) je en sam cvetober neofašističnih imen. Na tretjem mestu je bil postavljen Ugo Fabbri, tisti, ki je tri leta prej (2008) v knjigi Il processo della Risiera di San Saba - Messa in scena per uno sterminio med drugim zapisal, da »v Rižarni ni bilo nobene krematorijske peči« ...

Malo dlje se je znašel par Fabio Bellani - Giuliano Scarpa. Oba sta avtorja knjige Confesso che ho vissuto. Storie di Avanguardia Nazionale, predstavljene julija letos na sedežu CasaPound v Trstu, potem ko je sama Občina Trst sprevidela, da bi bilo nečastno promovirati tovrstno »literaturo« v mestnem muzeju Risorgimenta. Scarpa je med drugim 8. decembra 1970 sodeloval pri napadu na slovenske študente Miloša Budina, Libero Hering in Dušana Udoviča na Trgu sv. Antona v Trstu, za kar je bil obsojen.

Nadalje je Cervesiju v podporo kandidiral Francesco Neami, eden od najbolj znanih tržaških neofašistov. Slabo leto pred pokrajinskimi volitvami, 10. julija 2010, ob srečanju treh predsednikov - Italije, Slovenije in Hrvaške - v Trstu, je pri spomeniku ezulom in eksodusu na Trgu Libertà prek zvočnika kričal »infoibatori, infoibatori!«, dokler ga niso pripadniki politične policije odvedli. Ob njem je na listi stal Giuliano Benvenuti, sin boksarja Nina, pokrajinski tajnik stranke Movimento sociale - Fiamma tricolore. Na listi Un’altra Trieste mu je delal družbo Francesco Clun, poznejši vodja tržaške neofašistične stranke CasaPound.

V taki druščini je Francesco Cervesi pred petnajstimi leti naskakoval mesto pokrajinskega predsednika. Se je v tem času - kot svetopisemski svetnik - na poti na Občino Trst »spreobrnil« iz desničarskega Savla v centrističnega Pavla?

Mah ...