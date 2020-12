40 Fingers, globalno in lokalno

Pregovor »nemo propheta in patria« ne velja za četverico tržaških kitaristov že svetovno znane skupine 40 Fingers. Čeprav je njihova »domovina« tista globalne uveljavitve na socialnih omrežjih, so prvi koncert na svetovni spletni platformi Livenow (na kateri nastopajo med drugimi Dua Lipa in Andrea Bocelli) odigrali »doma« in z njim 26. decembra dosegli mednarodno občinstvo kar iz dvorane gledališča Rossetti.

40 Fingers je crossover skupina in mešanica žanrov je njen ključ do zelo raznolikega občinstva. Ob širši prepoznavnosti repertoarja je njen drugi adut zelo učinkovito obvladanje dinamik socialnih omrežij s prikupnimi videospoti v pop stilu. Popularnost, ki nastane v spletnih dvoranah (a se v tem primeru tudi intenzivno razvija na gledaliških deskah), je hitra in potencialno globalna: nastopi kvarteta dosegajo več milijonov ogledov in tudi sobotni tržaški celovečerni koncert so si do sedaj ogledali ljudje iz več kot 55 držav (posnetek bo na platformi dostopen do 31. decembra, vstopnica stane 9.90€). Mednarodno občinstvo je s tem koncertom spoznalo dvorano gledališča Rossetti, kar potrjuje splošno usmeritev skupine 40 Fingers, ki je večino svojih popularnih spotov posnela na lokacijah, kot so mala dvorana gledališča Verdi, miljski grad, kmetija Lupinc, stari devinski grad, tržaška Vila Brigido

Emanuele Grafitti, Matteo Brenci, Enrico Maria Milanesi in Andrea Vittori so na koncertu z naslovom Guitar Rhapsody pokazali to, kar je naslov obljubljal: mešanico stilov in značilnosti, ki jih večina ljudi pričakuje od kitarista – zagotovo nekaj pop romantike, ščepec latino strasti in virtuoznosti, nekaj avtorskih rock klasikov. Omenjenim sestavinam 40 Fingers dodajo še mainstream čar filmske glasbe (na primer Star Wars) in recept je tako popoln.