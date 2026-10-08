Ace Mermolja med nominiranci za Jenkovo nagrado

Iz Založništva tržaškega tiska sporočajo (ZTT), da je med nominiranci za Jenkovo nagrado tudi Ace Mermolja s pesniško zbirko Moj papirnat dom, ki je izšla pod okriljem Črne skrinjice in v sodelovanju z ZTT.

Nominirance Jenkove nagrade so sporočili na današnji novinarski konferenci Društva slovenskih pisateljev. Poleg Mermolje so med nominiranci še Alja Adam, Ivan Dobnik, Vid Karlovšek in Aleš Mustar. Nagrado bodo podelili v sklopu Jenkovih dnevov v Kranju 18. oktobra.

»Veliko mi pomeni, da sem med kandidati za Jenkovo nagrado, ker gre za pomembno stanovsko nagrado. Poleg tega me veseli, da je zbirka izšla pod okriljem Črne skrinjice, ki združuje izjemno prodorne pesniške glasove v Sloveniji,« je ob tem povedal pesnik.

Jenkova nagrada je ena najuglednejših slovenskih literarnih nagrad, stanovska nagrada, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let. Prvi Jenkov nagrajenec je bil leta 1986 Niko Grafenauer.