Gospodarsko razstavišče na Dunajski cesti 18 v Ljubljani bo prihodnji teden, od ponedeljka do nedelje, prizorišče Slovenskega knjižnega sejma (SKS). Ta bo v 42. izdaji potekal pod sloganom Kalejdoskop (spo)znanja in ponujal predstavitve knjig, predavanja ter literarne pogovore. Organizatorji napovedujejo okoli 300 dogodkov. Letošnja država v fokusu je Nemčija, ki se bo predstavila pod geslom V knjigi doma: Nemčija, vredna branja. Mesto v gosteh pa bo, v iztekajočem se letu Srečka Kosovela, njegova rojstna Sežana.

Prvi dan bo sejem odprt od 9. do 19. ure, od torka do sobote od 9. do 20. ure, v nedeljo pa od 9. do 18. ure. Na odprtju bo zbrane nagovorila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, sejem pa bo zaprl vrata z zaključno prireditvijo s častno gostjo sejma, pisateljico Tatjano Pregl Kobe, ki letos praznuje 80 let.Kot je že tradicija, na straneh Primorskega dnevnika predstavljamo knjige, ki jih bodo na sejmu ponujale založbe Slovencev v Italiji - Goriška Mohorjeva družba, Mladika in Založništvo tržaškega tiska (ZTT). Mladika in ZTT, ki bosta nastopala na skupni stojnici pod imenom Slovenska knjiga v Italiji, letos še prav posebej toplo vabita na stojnico vse šolarje iz zamejstva, ki bodo obiskali knjižni sejem. Čaka jih majhno presenečenje, za lažjo organizacijo pa prosijo, da svoj prihod najavijo na spletni naslov uredništev založb. Program sejma je vsem dostopen na tej povezavi.