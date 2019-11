Adriano Sofri o fašističnih učiteljih

Fašistični mučenec, Il martire fascista, je naslov najnovejše knjige Adrana Sofrija, ki je pravkar izšla pri palermski založbi Sellerio. Novinar, pisatelj in nekdanji vodja gibanja Lotta Continua je v njej obdelal zgodbo iz Vipavske doline. Natančneje iz Vrhpolja, ki v času omenjene zgodbe nosi ime Verpogliano. Gre za zgodbo sicilskih učiteljev Francesca in Uga Sottosantija, ki sta bila poslana med slovenske otroke, da bi jih v skladu s takratno fašistično raznarodovalno politiko »spreobrnila« v prave Italijane. Francesco, oče petih otrok (šestega je njegova žena še nosila v sebi), je bil 4. oktobra 1930 ustreljen pred domačim pragom. Ustrelili so ga člani organizacije TIGR, fašistični režim ga je spremenil v mučenca, mu priredil svečan pogreb, po njem so v rojstni Siciliji poimenovali tudi ulico. Slovenski tisk in ljudje so o njem govorili, da je do otrok nasilen, tistim, ki so izgovorili prepovedano slovensko besedo, naj bi pljuval v usta. In da bi bila groza še hujša – bolehal naj bi za jetiko. Ta lik je v svojih novelah literarno obdelal tudi tržaški pisatelj Boris Pahor. Adriano Sofri v svoji knjigi trdi, da naj bi bil nasilni učitelj v resnici njegov brat Ugo ...

