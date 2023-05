Akustična izvedba pesmi antifašista

Danes bomo ponovno obravnavali ameriško skupino Dropkick Murphys oziroma njen nov glasbeni izdelek Okemah Rising. Gre za neke vrste nadaljevanje lanskega This Machine Kills Fascists, saj so člani benda tudi tokrat uglasbili besedila znamenitega ameriškega kantavtorja Woodyja Guthrieja in to so storili v akustični verziji.

Skupina Dropkick Murphys je danes glavna predstavnica keltskega pank rok gibanja. Gre za posebno glasbeno zvrst, ki spaja ritme pank roka s tradicionalno irsko folk glasbo. Pionir te glasbe je sicer zasedba The Pogues, ki je s keltskim pank rokom začela že v 80. letih prejšnjega stoletja. Pomembna pa sta tudi benda The Tossers in Flogging Molly.

Murphyse je leta 1996 s skupino prijateljev ustanovil pevec in basist Ken Casey. Fantje so na začetku vadili kar v kleti nekega brivca. Kmalu pa so začeli z intenzivnim koncertiranjem v Bostonu in drugih sosednjih mestih. Leta 1998 so izdali prvenec Do or Die, istega leta pa sta v bend stopila pevec Al Barr in bobnar Matt Kelly. Poleg njiju skupino danes sestavljajo še kitarist James Lynch ter vsestranska glasbenika Tim Brennan in Jeff DaRosa, ki igrata med drugim tudi bendžo, raznorazne harmonike, mandoline in predvsem gajde. Končni rezultat je seveda svojevrsten in poskočen. Še posebno razburljivi so nastopi benda v živo, na katerih si je treba tesno zavezati vezalke, saj sta prerivanje in skakanje del programa. Tudi besedila, ki jih v glavnem piše basist in pevec Casey, so za Murphyse pomembna. Pogosto so v ospredju socialne problematike in težave delavskega razreda kot tudi razposajeni žuri in ljubezen do irske dežele.

Nov plošček Okemah Rising pa v tem izjema, saj gre za akustični album, v katerem so Casey in ostali uglasbili pesmi ameriškega kantavtorja Woodyja Guthrieja, tako kot že v lanskem ploščku This Machine Still Kills Fascists.

Ideja za akustično ploščo je nastala na začetku lanskega leta, potem ko se je pevec Al Barr odločil za daljši premor, med katerim se je posvetil negovanju bolne matere. Ob tem je zasedba ponovno prišla v stik z Noro Guthrie, hčerko znamenitega kantavtorja Woodyja Guthrieja, ki je v 40. in 50. letih veljal za enega izmed pomembnejših ameriških antifašističnih glasbenikov. Njegova kitara z napisom This Machine Kills Fascists (Ta stroj ubija fašiste) je z leti postala pravi simbol odporništva. Guthriejeva hčerka je bendu ponudila cel kup očetovih še neobjavljenih besedil, Casey in ostali pa so jih uglasbili.

Nastalo je tako dvajset komadov, deset je mesto dobilo na lanski plošči, preostalih deset pa v letošnji Okemah Rising. Pri nekaterih pesmih so bendu priskočili na pomoč še drugi izvajalci, kot na primer Violent Femmes v komadu Gotta Get To Peekskill, Jesse Ahern v pesmi Rippin’ Up The Boundary Line in country zvezda Jaime Wyatt v skladbi Bring It Home.

Okemah Rising

Dropkick Murphys

Keltski akustični folk

Dummy Luck Music, 2023