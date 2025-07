Albatross ni dokumentarec. Pa vendar...

Film Albatross režiserja Giulia Baseja o liku Almeriga Grilza, ki ga v teh dneh vrtijo v Trstu in po Italiji, bi moral – po videnem – nositi podnaslov: Kako fašističnega pretepača povzdigniti v novinarskega heroja. Film je pač film, ni dokumentarec. Pa vendar, nanašajoč se na realno osebo, bi bilo pričakovati, da bi se vsaj količkaj približal takratni realnosti. A se žal ni.

To je razvidno že iz uvodnih kadrov, ko režiser spremeni napad pripadnikov mladinske neofašistične organizacije Fronte della gioventù na študentski dom tržaške univerze leta 1977 v »spopad med desničarskimi in levičarskimi skrajneži«. V filmu po posegu policije Grilz »pomaga« Vitu, vodji levičarskih ekstremistov, zbežati. »Kaj takega ne bi Almerigo nikoli storil! Kvečjemu bi tako ravnal njegov bratski prijatelj Paolo Morelli,« je po ogledu filma ocenil nekdanji Grilzev prijatelj in poznejši tržaški podžupan Paris Lippi.

Tudi »obisk« Vita – gre za povsem izmišljeno osebnost – na sedežu Fronte della gioventù je bil v realnosti nemogoč. Gledalec iz filma izve, da naj bi na tistem sedežu le tiskali letake in izdajali desničarske liste. V resnici je bil sedež v Ulici Paduina postojanka, s katere so mladi neofašisti odhajali na svoje ustrahovalne in nasilne pohode po Akvedotu in drugod ter se po »opravljenem« zabavali ob glasbi skupine s pomenljivim, njim pravšnjim imenom – La spranga. Če bi bil sedež povsem »nedolžen«, kot ga prikazuje režiser Base, bi ga nepozabni vodja političnega oddelka tržaške kvesture Giovanni Volpe ne dal zapreti ...

Ponedeljkovemu večernemu predvajanju filma Albatross v dvorani št. 3 kinodvorane Nazionale v Trstu sta ob novinarju sledila mladi parček in debelušast moški v kratkih hlačah in majici dirke Giro d’Italia črne barve. Ostalih 51 sedežev je bilo nezasedenih.

Tistega dne je film Albatross s 3435 evri inkasa zasedel 14. mesto na lestvici najbolj gledanih filmov v italijanskih kinodvoranah. Predvajali so ga v 96 kinodvoranah, ogledalo si ga je 539 gledalcev, povprečno 6 na kinodvorano.