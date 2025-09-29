Alessandro Barbero v Kobaridu predaval pred 1300 poslušalci

Kobariška bitka, ki se je začela 24. oktobra 1917, se je v zgodovino zapisala kot najhujši poraz italijanske vojske med prvo svetovno vojno. O tem tragičnem dogajanju je v soboto med težko pričakovanim dogodkom predaval italijanski zgodovinar Alessandro Barbero, ki ga je v Kobaridu poslušalo več kot 1300 poslušalcev.

Dogodek se je zgodil v okviru Interreg projekta Beyond Walk of Peace (BeWoP), katerega vodilni partner je Fundacija Poti miru v Posočju, projektni partnerji pa združenje èStoria, ZRC SAZU, EZTS GO, PromoTurismo FJK in Občina Miren-Kostanjevica. Projekt sofinancira Evropska unija v sklopu Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Alessandro Barbero je danes upokojeni zgodovinar iz Turina, kjer je več kot četrt stoletja predaval zgodovino srednjega veka na turinski univerzi. Karizmatični pripovedovalec se je uveljavil kot medijska zvezda. Novinar Janko Petrovec, ki je uvedel v šotoru v Kobaridu, ga je označil kot »človeka, ki je z znanjem, humorjem, jasnostjo in nalezljivo strastjo pripeljal zgodovino v duše in srca milijonov – ne samo v Italiji.«

»Ne vem, ali bom kos nalogi, ki ste mi jo zaupali, argument pa je na tem kraju nedvomno kos okoliščinam,« je zgodovinar uvedel petdesetminutno predavanje, ki so mu prisotni lahko sledili ob simultanem tolmačenju v slovenščino. Izhajalo je iz njegovega raziskovanja epizode, ki ga je ob stoletnici leta 2017 uredil v monografiji Caporetto (Kobarid). Obogatil ga je z anekdotami, pričevanji iz bojnih dnevnikov, arhivskimi beležkami, časopisnimi članki.