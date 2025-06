Antologija enega vodilnih vizualnih kronistov sodobnih konfliktov

Ljubljanska Galerija Jakopič predstavlja pregledno razstavo Paola Pellegrina, enega najvidnejših italijanskih fotografov in mednarodno priznanega fotoreporterja. V treh desetletjih je Pellegrin, rojen leta 1964 v Rimu, postal eden vodilnih vizualnih kronistov sodobnih konfliktov, človeškega trpljenja in odpornosti. Je polnopravni član fotografske agencije Magnum Photos (od leta 2005), prejemnik enajstih nagrad World Press Photo, zlate medalje Roberta Cape in mnogih drugih priznanj, prepoznaven pa je po vizualnem jeziku, ki združuje ekspresivno uporabo svetlobe in sence z lirično, globoko empatično pripovednostjo.

Antologija ni klasičen retrospektivni pregled, temveč skrbno zasnovan vizualni dialog med fotografskimi cikli in podobami, ki presegajo meje kontinentov in desetletij. Razstava se začenja s tremi skoraj popolnoma črnimi interierji iz Gaze, zaključi pa se s prizori skoraj popolne beline z Antarktike. Med tema dvema poloma, temo in svetlobo, črnino in belino, se razpira vsa kompleksnost človeškosti, kot jo je ujel Pellegrinov objektiv.

Razstava nas popelje od mest, zaznamovanih z vojno, do okoljskih katastrof, od bežnih trenutkov upanja do tihih posledic razdejanja. Fotografov zgodnji projekt o Albancih, ki so bežali s Kosova (1999), že razkriva njegov občutek za intimnost, sledijo cikli s ključnih kriznih žarišč – iz druge palestinske intifade, ameriško vodene invazije na Irak, Darfurja, cunamija v Indijskem oceanu, izraelskih zračnih napadov v Libanonu. Pellegrinovo dolgotrajno spremljanje dogajanja v Gazi (2009–2012, na fotografiji), ostaja med najmočnejšimi pričevanji sodobnega fotoreporterstva. V Siriji in iraškem Mosulu pod nadzorom IS (2016) je beležil učinke bojev na civilno prebivalstvo. Novejši cikel Ukrajina (2022/2023) prav tako kaže njegov odmik od spektakla vojne k tihim dejanjem skupnega žalovanja.

Odprtje razstave bo v torek, 24. junija, ob 17. uri, uvedel pogovor s fotografom. Razstavo bo ob 18. uri odprl italijanski veleposlanik v Sloveniji Giuseppe Cavagna. Na ogled bo do 2. novembra.